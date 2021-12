Kommunalpartnerschaft hält in politisch schwieriger Zeit

Beim Landesverband der Feuerwehr in Danzig konnten sich die Besucher aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf über die Strukturen der Feuerwehr in Polen informieren. Hier zeigt Krysztof Jazdzewski (v.r.), Detlef Ruffert, Monika Wollik, Alicja Zurawska, Lars Schäfer, Aga Sauerwald und Tomasz Klinkosz, Leiter der Berufsfeuerwehr, einen Einsatzwagen. Foto: Landkreis Koscierzyna

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Schon im Sommer haben der polnische Landkreis Koscierzyna und der Landkreis Marburg-Biedenkopf in Cappel das 20-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft gefeiert. Nun statteten Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert (SPD), Kreisbrandinspektor Lars Schäfer und Aga Sauerwald, zuständig für die Partnerschaften des Landkreises, einen Gegenbesuch ab.

Dort nahmen sie am Festakt zum Nationalfeiertag der Bildung teil und trafen sich mit Vertretern des polnischen Landkreises und den Bürgermeistern der Gemeinden. Ruffert ging dabei auch auf die europakritische Politik Polens ein. "Gerade wegen der politischen Brisanz, die derzeit rund um die Politik in Polen herrscht, ist es immens wichtig, dass die erfolgreiche Partnerschaft durch die gegenseitigen Besuche und Gespräche gefördert und gestärkt wird. Wir können es uns nicht leisten, keine Beziehung mehr zu führen. Es ist wichtig, dass wir friedlich miteinander leben können - als Europäer", erklärte er. Auch die Landrätin des Landkreises Koscierzyna, Alicja Zurawska, habe die Bedeutung des Kontakts hervorgehoben, berichtete Ruffert nun.

Die Gäste aus Mittelhessen erhielten auch einen Einblick in die Strukturen der Feuerwehr im polnischen Partnerlandkreis. "Wir haben viel über den Aufbau der Feuerwehr in Polen gelernt und wie die Zusammenarbeit der Rettungskräfte dort funktioniert", berichtete Kreisbrandinspektor Schäfer. Dabei seien einige Unterschiede aufgefallen. So sei die Organisationsstruktur der polnischen Feuerwehr zentralistischer. Die Zentrale in Danzig nehme die Notrufe für das komplette Gebiet Pommern an. Außerdem gebe es in Polen mehr Berufsfeuerwehrleute als in Deutschland. Auch der Einsatzradius falle größer aus.

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 sollen Vertreter der Feuerwehren aus dem Kreis Koscierzyna in den Landkreis Marburg-Biedenkopf reisen. "Nächstes Jahr ist geplant, dass sich wieder mehr Schüler aus Marburg-Biedenkopf und dem Landkreis Koscierzyna treffen und kennenlernen können. Der Schulaustausch ist in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie nahezu ausgefallen", bedauerte Aga Sauerwald.