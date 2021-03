Kommunalwahlen: Die Wahlergebnisse für Mittelhessen

Detailliert und interaktiv: Die Kommunalwahlen bei der VRM

Wir liefern Ihnen für alle Städte, Gemeinden und Kreise in der Region sowie die wichtigsten Direktwahlen ausführliche Ergebnisse: Abstimmungszahlen, Gewinne und Verluste, die Sitzverteilungen in den Kommunalparlamenten – all das finden Sie bei uns in interaktiven und stetig aktualisierten Grafiken.



Möglich wird diese Art der digitalen Berichterstattung durch eine Zusammenarbeit der VRM, zu der auch dieses Nachrichtenportal gehört, mit dem österreichischen Startup „23 degrees“. Seit Anfang dieses Jahres bereiten Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen VRM-Standorten gemeinsam mit den Datenspezialisten von „23 degrees“ den Wahlsonntag vor.



Die Daten kommen auf direktem digitalem Wege vom Landeswahlleiter oder von den einzelnen Verwaltungen. So füllen sich die Ergebnisgrafiken ab dem Wahlabend auf Ihrem Nachrichtenportal – auch über den Sonntagabend hinaus. Die VRM arbeitet zusammen mit „23 degrees“ mit diesen umfangreichen Datensätzen – allerdings ohne Möglichkeit die von den Ämtern bereitgestellten Daten in ihrer Komplexität prüfen zu können.