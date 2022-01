Kreis Marburg-Biedenkopf bildet wieder Jugendleiter aus

Jugendleiter sind eine Stütze der Vereinsarbeit. Der Kreis Marburg-Biedenkopf bietet Interessierten wieder eine Schulung an. Symbolfoto: Christian Pomoja

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Frühjahr bietet der Landkreis Marburg-Biedenkopf wieder eine Schulung für künftige Jugendleiter an. Diese erfolgt an drei Wochenenden zwischen März und Mai statt. Die Teilnahme kostet 42 Euro.

Die Schulung richtet sich nach bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards. Dabei werden für die Jugendarbeit wichtige und relevante Themen beleuchtet, wie rechtliche Grundlagen und Fragestellungen zum Kinderschutz. Es gibt aber auch praktische Einheiten, in denen Programmabläufe geplant oder Übungen zur Zusammenarbeit ausprobiert werden. Die Teilnehmer bekommen alles vermittelt, was für einen gelungenen Start in die Kinder- und Jugendarbeit nötig ist.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung können die Absolventen ihre Jugendleiter-Card (Juleica) beantragen. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Die Anmeldung ist nur schriftlich oder per Mail an jugendfoerderung@

marburg-biedenkopf.de möglich. Anmeldeschluss ist Samstag, 19. Februar.

Weitere Auskünfte gibt es auf www.lkmb.de/jugend oder unter Telefon 0 64 21-4 05 16 83.