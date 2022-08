Kreis Marburg-Biedenkopf fördert Projekte mit Jugendbudget

Das Projekt "Mitarbeit CVJM Lohra" des CVJM Lohra wird aus dem Jugendbudget des Landkreises bedacht. Jugendreferentin Julia Ludwig entwickelt immer neue Ideen für Aktivitäten. Archivfoto: Sascha Valentin

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat mit dem Jugendbudget acht Projekte mit insgesamt 10 000 Euro gefördert. Eine Förderung erhielten Projekte, die die Teilhabe junger Menschen zwischen 14 bis einschließlich 26 Jahren stärken.

Zuwendungen gingen an "Machen wir's bunt" der Jugendförderung Nordkreis des Magistrats der Stadt Wetter, "Mitarbeit CVJM Lohra" des CVJM Lohra, "JUZ on Tour" des Jugendzentrums Stadtallendorf, "Pfadfinden im Wohratal" des Verbandes Christlicher Pfadfinder Stamm Wohratal, "Mobile Mountainbike AG" der Mountainbike AG Jugendarbeit Bad Endbach/bsj Marburg, "Märchenwald Neustadt" des Frauenvereins 1958 Neustadt, "Einführung eines Jugendforums" der Kreisjugendfeuerwehr Marburg-Biedenkopf sowie "Multimedia-Ausstattung für unsere Jugend" des Jugendraums Ebsdorf. "Wir leben in einem Landkreis, in dem alle Menschen am politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen können. Auch junge Menschen sind selbstverständlich eingeladen, ihre Lebensumwelt aktiv mitzugestalten. Das zu fördern, ist Ziel des Jugend-Budgets", sagt Landrat Jens Womelsdorf (SPD) in einer Pressemitteilung.

Jury vergibt Gelder

nach Projektinhalt

Bis zu 2000 Euro wurden je Projekt ausgezahlt. Eine eigens für das Jugendbudget zusammengestellte Jury hat über die Vergabe der Gelder entschieden. Fünf der sechs Mitglieder seien unter 26 Jahre alt. Anhand von Kriterien, wie beispielsweise die demokratische Mitwirkung oder die Verbesserung der Lebensqualität von jungen Menschen im Kreis, wurden die eingereichten Projekte bewertet. Neben der inhaltlichen Bewertung der Projekte hatte die Jury auch die Höhe der jeweiligen Fördersumme festgelegt.