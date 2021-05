Kreis Marburg-Biedenkopf meldet drei neue Corona-Todesfälle

Symbolbild. Foto: adobe.stock.com

MARBURG-BIEDENKOPF - Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf scheinen in dieser Woche nicht in Sicht zu sein. Dafür müsste der Inzidenzwerte fünf Tage am Stück unter der 100er Marke liegen. Das war zwar am Samstag, 8. Mai mit etwas über 94,3 der Fall. Am Sonntag, 9. Mai meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) dann aber wieder 102,4. Das sind aber immer noch weniger als die 104,8 vom Freitag.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat am Wochenende 83 neue Corona-Fälle registriert. Seit März 2020 gibt es 10 216 bestätigte Corona-Infektionen.

Am Sonntag wurden 23 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen elf Personen eine intensivmedizinische Betreuung.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich um drei auf 272 erhöht.

Dem Gesundheitsamt waren am Sonntag 703 aktive Fälle bekannt (Samstag: 715). Die Zahl der Genesenen ist auf 9241 gestiegen (Samstag: 9.206).

Bis einschließlich Freitag, 7. Mai, wurden insgesamt 58 189 Personen im Impfzentrum des Landkreises Marburg-Biedenkopf gegen Covid-19 geimpft. Dies entspricht einer Impfquote von 23,65 Prozent. Davon haben 18 257 Personen bereits die Zweitimpfung erhalten. Allein am Freitag wurden 1915 Menschen geimpft.