Kreis Marburg-Biedenkopf: Schüler bleiben wieder daheim

Die Osterferien enden, die meisten Schüler werden jedoch weiterhin daheim bleiben. Denn die Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf gehen am Montag in den Distanzunterricht über, wie diese Zeitung am Donnerstag erfahren hat. Damit reagieren Landkreis, Gesundheitsamt und Staatliches Schulamt auf den hohen Inzidenzwert, der in dieser Woche im Kreis über 200 gestiegen ist.

Die Regelung gilt für alle Kinder aber der ersten Klasse, also auch für Grundschüler und Schüler der fünften und sechsten Klassen. Sie waren vor den Osterferien im Wechselunterricht unterrichtet worden. Für die Schüler der Abschlussklassen bleibt es bei der bisherigen Situation: Sie werden in den Schulen in verkleinerten Gruppen unterrichtet. Weiterhin gilt auch: Kinder aus den ersten bis sechsten Klassen können bei Bedarf die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

KREIS GEDENKT DER CORONA-OPFER DIGITAL Landrätin Kirsten Fründt (SPD) lädt für Sonntag, 18. April, zu einem gemeinsamen digitalen Gedenken an die in der Corona-Pandemie gestorbenen Bürger des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Die halbstündige Veranstaltung wird ab 15 Uhr auf der Website www.marburg-biedenkopf.de ausgestrahlt und ist auch im Anschluss verfügbar. Die Rede der Landrätin beginnt um 15.10 Uhr. In der bereits seit mehr als einem Jahr andauernden Pandemie sind im Landkreis mehr als 250 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. "Wir möchten dieser Menschen, die durch eine tückische Krankheit aus unserer Mitte gerissen wurden, gemeinsam gedenken", teilt die Landrätin mit. "Eine Geste des Mitgefühls in dem Rahmen, den die Pandemie zurzeit zulässt." Dabei sei das Gedenken ausdrücklich auch den Hinterbliebenen gewidmet, also "jenen, die ihre Angehörigen, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn verloren haben", sagt Fründt. "Ich möchte allen, die in der Pandemie einen nahestehenden Menschen verloren haben, im Namen aller Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie im Namen des gesamten Kreisausschusses mein herzliches und aufrichtiges Beileid aussprechen."

Am Nachmittag hat der Landkreis in einer Pressemitteilung noch nicht über diese Entwicklung, wohl aber über andere Regelungen informiert. So reagiert der Kreis auf die steigenden Corona-Fallzahlen mit der Verlängerung der bestehenden Allgemeinverfügung und der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Inwieweit weitere Anpassungen an die angekündigten bundesrechtlichen Regelungen erforderlich sind, sei derzeit noch offen.

Abendliche Treffen nur mit demselben Haushalt

Landrätin Kirsten Fründt (SPD) führte aus: "Neben diesen konkreten Regelungen muss jedem die Botschaft klar werden, die dahinter steht: Wo und wann immer möglich, müssen wir Kontakte auf das absolut notwendige Maß beschränken. Dies auszuhalten, wird für alle zunehmend schwerer. Der Dreiklang aus Impfen, Testen und Vernunft wird uns jedoch dabei helfen, die Herausforderungen dieser Pandemie gemeinsam zu bewältigen."

Zur weiteren Verringerung infektionsrelevanter Kontakte werde der Kreis die bestehenden Kontaktbeschränkungen verschärfen: "Demnach sollen sich ab kommenden Montag nur noch Angehörige eines Hausstandes in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr im öffentlichen Raum aufhalten dürfen." Für den privaten Raum gelte dies zudem als dringende Empfehlung.

Weiter heißt es in der Mitteilung des Kreises: "Die Allgemeinverfügung zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen sowie zum Alkoholverbot vom 30. März wird zunächst bis zum 9. Mai verlängert. Das Alkoholverbot gilt an und in bestimmten Plätzen und Straßen in der Universitätsstadt Marburg, in der Stadt Stadtallendorf, in der Stadt Biedenkopf, in der Stadt Neustadt sowie in der Gemeinde Bad Endbach." Im Hinterland gilt das Alkoholverbot also nach wie vor auf dem Parkplatz am Biedenkopfer Schloss und im Kurpark rund um die Konzertmuschel in Bad Endbach.

Und dort gilt im Übrigen auch nach wie vor eine Maskenpflicht: "In den beschriebenen Bereichen gilt auch weiterhin die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung im Sinne der Landesverordnung zu tragen, wenn der Abstand von mindestens 1,50 Metern zu Personen eines anders Hausstandes nicht eingehalten werden kann."

Kindertagesstätten bleiben geöffnet

Eine Sorge unter den Eltern im Kreis ist, dass die Kindertagesstätten angesichts steigender Inzidenzzahlen wieder geschlossen werden. Das ist laut Landkreis jedoch vorerst nicht der Fall: "Im Bereich der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege folgt der Kreis den Empfehlungen des Landes und erneuert seine eindringliche Bitte, die Kinderbetreuung nur in absolut dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen", heißt es allerdings in der Pressemitteilung.

"Wir wissen um die Belastung, die das für Eltern und Kinder sowie die Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung vor allem nach der bereits langen Zeit der Einschränkungen bedeutet", wird die Landrätin zitiert, "an dieser Empfehlung führt aber nach Einschätzung unseres Gesundheitsamtes aus infektiologischer Sicht kein Weg vorbei."