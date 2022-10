Kreis Marburg-Biedenkopf will Strom auf Schulhöfen erzeugen

Der Landkreis will mehr für nachhaltige Energie tun. Solaranlagen soll es nicht nur auf großen Flächen geben, wie im Bild zwischen Oberasphe und Dexbach, sondern auch auf Schulhöfen und Feldern. Foto: Mark Adel

MARBURG-BIEDENKOPF - Mehr Energiegenossenschaften, Photovoltaik auf Schulhöfen und mehr Sonnenstrom in Wohnhäusern - und das schon ab 2023: Der Kreistag hat ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, mit denen die Energiewende gelingen soll. Sechs Fraktionen schlossen sich dafür zusammen.

Ausgangspunkt waren zwei einzelne Anträge, die zusammengefasst wurden: Klimaliste, Grüne, Linke und der Einzelabgeordnete Frank Lerche (Liberale und Piraten) hatten aufgeständerte Photovoltaik-Module auf Schulhöfen beantragt, die Kreiskoalition aus SPD und CDU befasste sich allgemeiner mit dem Thema "Energiewende weiter gestalten".

Der daraus zusammengeführte gemeinsame Antrag sieht mehrere Eckpunkte vor:

Energiegenossenschaft stärken

Die Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf soll professionalisiert werden. Der Kreisausschuss soll mit der Genossenschaft abklären, ob eine hauptamtliche Geschäftsführung ermöglicht werden kann. In die nächsten beiden Haushalte soll eine "Anschubfinanzierung" eingestellt werden. Danach soll die Stelle über eigene Einnahmen der Genossenschaft finanziert werden.

Photovoltaik auf Parkplätzen

Schon im nächsten Jahr sollen auf bestehenden und neuen Parkplätzen des Landkreises sowie auf weiteren kreiseigenen Flächen Solaranlagen Strom erzeugen.

Photovoltaik auf Schulhöfen

Zunächst soll an Schulstandorten, deren Dachflächen bislang nicht mit Photovoltaik-Anlagen belegt werden können, aufgeständerte Solarmodule gebaut werden. Sie sollen zum 50-Dächer-Programm des Kreises gezählt werden und, so heißt es im Antrag, "dringend benötigte Schattenorte auf den Schulhöfen" schaffen. An den Schulen soll auch die Aufstellung kleiner Windanlagen geprüft werden. Erneuerbare Energien sollen damit den Schülern nähergebracht werden.

Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen

Der Kreisausschuss soll ein Konzept für sogenannte Agrivoltaik entwickeln. Das könnten laut Antrag senkrecht aufgestellte Module sein oder solche, die so hoch angebracht werden, dass die Fläche darunter noch mit landwirtschaftlichen Maschinen bearbeitet werden kann. Die ersten Anlagen sollen spätestens 2024 mit interessierten Landwirten aufgestellt werden.

Kressbronn am Bodensee: Eine Agri-Photovoltaikanlage überspannt eine Apfelplantage von Obstbauer Hubert Bernhard. Solche Anlagen sind auch im Kreis denkbar. (Archivfoto: Felix Kästle/dpa)

Photovoltaik auf Mietshäusern

Der Kreisausschuss soll Konzepte entwickeln, damit auch bei Häusern mit mehreren Wohnungen Solaranlagen auf Dächern errichtet werden, sich die Investitionen für die Hauseigentümer lohnen und die Stromkosten für Mieter sinken.

Förderung von Erneuerbare-Energien-Konzepten

Ein Punkt, der im Antrag schwammig formuliert ist, ist die Richtlinie für die Förderung von "Machbarkeitsstudien und Konzepten zur Vorbereitung und Entwicklung von Erneuerbare-Energien-Projekten". Gefördert werden sollen kommunale und private Projekte, die noch nicht näher definiert sind.

Partnerschaften

"Wichtige Partner" sollen in die Überlegungen einbezogen werden, insbesondere die Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf.

Finanzielle Beteiligung von Bürgern

Der Kreistag appelliert an die Städte und Gemeinden, rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, damit Bürger sich finanziell an Anlagen für alternative Energien beteiligen können. Das soll auch die Akzeptanz stärken.

Verpflichtung zur Nutzung regenerativer Energien

Der Kreistag fordert vom Land, das Landesrecht anzupassen. Kommunen sollen die Möglichkeiten erhalten, Satzungen so zu beschließen, in denen Eigentümer von Alt- und Neubauten "unter bestimmten Bedingungen" zur Nutzung regenerativer Energien verpflichten. Als "bestimmte Bedingungen" sieht der Kreistag die Zumutbarkeit.

Erreichen will der Kreis unter anderem, dass mehr Bioenergiedörfer entstehen. Das scheitere bislang oft schon im Vorfeld an den Kosten, die für eine Konzeptstudie entstehen. "Mit einer besseren Finanzierung würden mehr Orte oder Stadtteile eine Planung anstreben", heißt es im Antrag.

Kritik aus den Reihen der AfD

Julian Schmidt (AfD) kritisierte die Vorhaben, insbesondere die Solaranlagen auf Schulhöfen. "Die paar Kilowattstunden, die bringen uns auch nicht weiter." Auf Schulhöfen flögen auch mal Steine oder Stöcke, "Sie wissen, wie das ist. Wenn Sie Schatten wollen, dann pflanzen Sie ein paar Bäume." Schmidt sprach sich auch gegen Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen aus. Bei Gegenstimmen von FDP und AfD votierte eine breite Mehrheit für den Antrag.

Der Kreistag verabschiedete auch die Aktualisierung der Klimaschutzziele des Kreises. "Der Kreis beschäftigt sich durch die Gasmangellage intensiver mit dem Problem des Energiesparens", sagte Landrat Jens Womelsdorf. Er legte auch den Bericht einer internen Arbeitsgruppe vor, die sich mit einer möglichen Gasmangellage beschäftigt. Unter anderem wurden Duschen in Sporthallen gesperrt und die Temperatur auf 15 Grad in den Hallen gesenkt. "Wir haben schon viele Schritte gemacht, zum Beispiel an den Schulen", sagte er.

Klimaliste fordert Handlungen, die über die Vorlage hinausgehen

Der Klimaliste gehen die Klimaschutzziele allerdings nicht weit genug. "Der Kreis orientiert sich lediglich am Ziel der Bundesregierung", sagte Jana Groth. Der Plan "klingt ambitioniert, ist es aber nicht. Ich hoffe, dass der Kreis alles daran setzt, in eine nachhaltige Zukunft zu steuern. Wenn es der Kreis nicht schafft, mit gutem Beispiel voranzugehen, wie sollen es dann die Bürger tun?"

Peter Hartmann (CDU) sprach hingegen von "ambitionierten Zielen." Und: "Es ist uns bewusst, dass mit dem russischen Angriffskrieg auch eine Energiekrise ausgelöst wurde." Wenn man von der Realität eingeholt werde, "muss man sich dieser stellen."

Die AfD stimmte gegen die geänderten Klimaschutzziele, Klimaliste und Frank Michler enthielten sich, eine breite Mehrheit nahm den Punkt damit an.