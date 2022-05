Kreis stellt Wegweiser zur Vermietung vor

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (li.) und der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Kurt Bunke präsentieren den Wegweiser für Menschen, die Wohnraum an ukrainische Flüchtlinge vermieten wollen. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis hat einen Wegweiser für Menschen veröffentlicht, die Wohnraum an ukrainische Flüchtlinge vermieten wollen. Neben den wichtigsten Informationen zur Vermietung gibt es darin auch Auskunft über allgemeine Themen, die für die Geflüchteten relevant sind. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) und der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Kurt Bunke stellten den Wegweiser vor. In dem Wegweiser finden sich Themen wie Aufenthaltsgenehmigungen, die Arbeitsaufnahme, der Schul- und Kita-Besuch sowie mitgebrachte Haustiere von Geflüchteten. Auch gibt es dort relevante Adressen von Auskunfts- und Beratungsstellen. Der Fachbereich Integration und Arbeit des Landkreises hat den Wegweiser in Zusammenarbeit mit Vermietern sowie ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen erarbeitet. Er wird laufend aktualisiert und ergänzt.