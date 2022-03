Kreis sucht dringend weiteren Wohnraum für Geflüchtete

Die Notunterkünfte - wie hier in der Hinterlandhalle - sollen nur etwa drei Tage als Schlafplatz dienen. Deshalb sucht der Kreis dringend weiteren Wohnraum für Flüchtlinge. Archivfoto: Sascha Valentin

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf sucht weiterhin dringend nach Wohnungen für Geflüchtete. Hintergrund ist, dass die vom Kreis errichteten Notunterkünfte lediglich zur kurzfristigen Unterbringung von etwa drei Tagen gedacht sind. Danach sollen die Menschen nach Maßgabe der Landesregierung in Wohnungen untergebracht werden. Unterdessen bittet der Katastrophenschutz-Stab des Kreises darum, dass Sachspenden nicht an den Unterkünften vor Ort abgegeben werden.

Dementsprechend koordiniert der Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Wohnungsbörse, an die sich Menschen wenden können, die gerne Wohnraum im Kreisgebiet zur Verfügung stellen möchten.

Angebote werden per E-Mail an wohnraum-ukraine@

marburg-biedenkopf.de und unter Telefon 0 64 21-4 05 72 72 entgegengenommen. Die Hotline ist werktags von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 Uhr bis 20 Uhr erreichbar.

Zur besseren Organisation der Hilfsangebote bittet der Katastrophenschutz-Stab des Kreises zudem darum, mögliche Sachspenden nicht in die Einrichtungen vor Ort zu bringen, sondern sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu melden und das weitere Vorgehen zu besprechen. Hierzu hat das DRK eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter zwei Telefonnummern erreichbar: 0 64 21-9 62 60 oder 06 41- 40 00 60, jeweils Montag bis Donnerstag 8 bis 19 Uhr und freitags 8 bis 17 Uhr.