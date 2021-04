Kreis unterstützt Eltern mit Babys

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit dem Unterstützungsangebot "Frühe Hilfen" bietet der Landkreis Marburg-Biedenkopf Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis zu einem Alter von drei Jahren Unterstützung und Orientierung durch Fachkräfte an. Gerade auch in schwierigen Lebensphasen wegen der derzeitigen Corona-Pandemie können die Hilfeangebote eine wichtige Unterstützung sein.

Die Koordinierungsstelle "Frühe Hilfen" des Kreises vernetzt dabei unterschiedliche Hilfsangebote. "Die Koordinierungsstelle ,Frühe Hilfen' des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales stellt eine enge Vernetzung der unterschiedlichen Angebote aller Einrichtungen und Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Schwangerschaftsberatung und Frühförderung sicher. Dadurch können wir eine frühzeitige Begleitung von Familien und Lebensgemeinschaften gewährleisten", erläutert Uwe Pöppler, Leiter des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales des Kreises.

Vernetzung von verschiedenen Angeboten

Das Angebot "Menschenskind" unterstützt Familien und Alleinerziehende in besonderen Lebensphasen durch ein Tandem aus einer sozialpädagogischen Fachkraft und einer Hebamme. Das Angebot will durch die präventive Ausrichtung möglichst frühzeitig Risikofaktoren erkennen und ihnen entgegenwirken, um eine gute Entwicklung des Kindes zu ermöglichen und die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit für Fragen zu dem Angebot gibt es

per E-Mail an schroera@

marburg-biedenkopf.de sowie telefonisch unter 0 64 21-4 05 41 16. "Steps", ein Angebot des Vereins "Juko Marburg", unterstützt mit Familienhebammen Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr im häuslichen Umfeld. Teil des Angebots sind Tipps und Anleitung zur Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung der Kinder sowie die Vermittlung weiterer Hilfen. "Steps" ist telefonisch unter 0 64 21-8 89 98 65 sowie per E-Mail an steps@juko-marburg.de erreichbar.