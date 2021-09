Kreis verbietet Zuschauer bei Hinterland-Rallye

Die Rallye-Teams müssen am Samstag ohne Zuschauer im Hinterland um Bestzeiten kämpfen. Archivfoto: Armin Muth

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach einer coronabedingten Pause im vorigen Jahr gibt es wieder eine "Reifen-Ritter Rallye-Hinterland". Es die neunte Auflage dieser Motorsportveranstaltung, die aber auf eine über 40-jährige Tradition zurückblickt. Unter der Federführung des MSC Salzbödetal engagieren sich Hunderte ehrenamtliche Helfer am Samstag, 18. September, damit die Sportler ideale Bedingungen vorfinden.

Den Corona-Vorschriften zum Opfer fallen die beliebten Zuschauerpunkte an den Strecken. Hier die Abstands- oder Hygieneregeln zu kontrollieren, würden die Veranstalter nicht leisten können. Zudem gibt es eine Anweisung des Gesundheitsamtes des Landkreises, das Zuschauer an den Wertungsprüfungen nicht gestattet sind.

In der Gemeinde Dautphetal befindet sich auch in diesem Jahr das Rallye-Zentrum. Vor der Hinterlandhalle startet um 13.01 Uhr das erste von rund 110 Fahrzeugen. Von dort werden vier Strecken, die je zweimal zu befahren sind, angesteuert. Die Zielankunft des ersten Rallyeautos ist für 19.15 Uhr vorgesehen.

Rallye-Zentrum in der Gemeinde Dautphetal

In Dautphetal befindet sich die Wertungsprüfung 1/5. Diese ist rund 5,7 Kilometer lang. Start ist am Ortsrand von Herzhausen. Die Strecke endet nördlich von Holzhausen. Zwischen 12 und 20 Uhr sind deshalb die Kreisstraße 74 zwischen Holzhausen und der Amelose sowie der Verbindungsweg zwischen Herzhausen und Holzhausen voll gesperrt.

In Breidenbach befindet sich die Wertungsprüfung 2/6. Start ist am südlichen Ortsrand von Wiesenbach. Die Rallye-Fahrzeuge verlassen die abgesperrte Wertungsprüfung über das Gewerbegebiet in Breidenbach. Der Verbindungsweg zwischen Wiesenbach und Kleingladenbach ist von 12.30 bis 20.30 Uhr voll gesperrt. In Bad Endbach befindet sich die Wertungsprüfung 3/7. Der Start erfolgt in Hartenrod. Mit 14,50 Kilometern ist es die längste Prüfung der Veranstaltung. Das Ziel befindet sich nördlich von Bad Endbach.

Die Landesstraße zwischen Bottenhorn und Wommelshausen ist von 13 bis 21 Uhr voll gesperrt.

Kreisstraße 51 bei Rodenhausen ist dicht

In dieser Zeit sind auch die Verbindungswege Schlierbach/Botenhorn, Wommelshausen/Schlierbach und Bad Endbach/Wommelshausen nicht befahrbar.

In der Gemeinde Lohra und auf dem Gebiet der Stadt Gladenbach befindet sich die Wertungsprüfung 4/8. Diese führt über die K 51 von Rodenhausen nach Erdhausen. Wegen der Rallye ist diese Strecke zwischen 14 und 22 Uhr voll gesperrt.