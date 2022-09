Kreis will Energieverbrauch reduzieren

Seit Montag hat der Kreis alle Duschen in seinen 43 kreiseigenen Sporthallen gesperrt. Die Maßnahme gehört zu den aktuellen Energiesparmaßnahmen. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Um Energie in seinen Liegenschaften zu sparen, erarbeitet der Kreis aktuell ein Paket mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen und setzt diese um. Darunter die Umrüstung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung und das Abschalten der Außenbeleuchtung an Kreisgebäuden.

Seit Montag, 5. September, sperrt der Kreis zudem alle Duschen in seinen 43 kreiseigenen Sporthallen, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle des Landkreises.

Bewegungsmelder

zur Lichtsteuerung

Damit soll das gesetzte Ziel erreicht werden, den Energieverbrauch in Kreis-Liegenschaften insgesamt um mindestens 15 Prozent zu reduzieren. Schulen und Vereine, die von der Sperrung der Duschen in den Sporthallen betroffen sind, seien bereits über diese Regelung informiert.

Und weiter: Der Verwaltungsstab des Kreises tage regelmäßig, um weitere Maßnahmen zur erörtern. Eine Arbeitsgruppe sei im Moment dabei, weitere Einsparmöglichkeiten in Liegenschaften des Kreises - darunter auch den Verwaltungsgebäuden - zu identifizieren. Erörtert und geprüft werde aktuell, wie in den Verwaltungsgebäuden weiter Heizkosten gespart werden könne. Um schon vor der anstehenden Heizperiode Energie einzusparen, habe der Landkreis die Außenbeleuchtung an seinen Liegenschaften abgeschaltet, sofern dies technisch möglich ist und die Beleuchtung nicht für die Sicherheit relevant ist. Mittelfristig werde die Beleuchtung in den Verwaltungsliegenschaften des Kreises weiter auf energieeffizientere LED-Beleuchtung gestellt.

Kurzfristig werden in den Verwaltungsgebäuden Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung in Fluren, Treppenhäusern, Teeküchen, Besprechungsräumen und Toiletten installiert. Zudem überprüfe und justiere der Landkreis seine Heizungsanlagen. In Schulräumen, die ausreichend per Fenster gelüftet werden können, werden ab dem neuen Schuljahr bis zum Beginn der Heizperiode zudem die Lüftungsanlagen sowie Luftreiniger abgestellt.