Krieg in der Ukraine: Marburger Psychologe schreibt an Putin

MARBURG - 60 Psychologen aus aller Welt haben einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Putin geschrieben, um ihn vor dem Krieg und den Folgen zu warnen. Initiator des Schreibens ist der emeritierte Marburger Sozialpsychologe Professor Ulrich Wagner gemeinsam mit seinem Frankfurter Kollegen Rolf van Dick.

Zusammenbruch der Wirtschaft befürchtet

"Wir wollen unsere fachliche Sicht zu einer öffentlichen Diskussion beitragen", sagte Wagner. Ob der Brief den russischen Präsidenten erreiche, wisse er nicht. Der Professor sieht aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil das Schreiben auch online gestellt worden ist.

"Wir schreiben an Sie, um unser wissenschaftliches und praktisches Wissen über die Konsequenzen eines Krieges für denjenigen, der den Krieg beginnt, mit Ihnen zu teilen und einen Ausweg aus dieser gefährlichen Situation aufzuzeigen", beginnt der Brief der Psychologen. Unter ihnen sind neben vielen Sozialpsychologen auch Organisationspsychologen, die sich wissenschaftlich mit Führungsverhalten und seinen Folgen beschäftigen.

Mit Verweis auf wissenschaftliche Fachliteratur erklären sie, welche Prozesse der Krieg gegen die Ukraine im Einzelnen in Gang setzt. Letztendlich führe all das "zu Ablehnung, Isolation und physischer Bedrohung" der als verantwortlich geltenden politischen Führungspersonen.

Bürger auf beiden Seiten eines Krieges erlebten "nationale Isolierung", heißt es in dem Brief. Das führe zu einem Streben nach Veränderungen. Aus ökonomischen Krisen entstehe das Gefühl, benachteiligt zu sein, "und dieses Gefühl ist häufig der Auslöser für Widerstand, Protest und Revolutionen gegen staatliche Institutionen".

Die Effekte von Bewunderung und stärkerer nationaler Identifikation durch einen Krieg seien kurzlebig. "Mittel- bis langfristig werden sie ersetzt durch negative Effekte und wirken sich deshalb auch negativ aus auf die politischen Anführer, die für den Krieg verantwortlich gemacht werden." Wenn keinerlei Sicherheit mehr bestehe, entwickelten Bürger ein starkes Bedürfnis nach Erklärungen: "Dies führt letztlich zu einer Wahrnehmung der Situation, wie sie wirklich ist: Die Menschen werden erkennen, wer für den Kriegsausbruch und all sein Leiden, Verletzungen und Tod verantwortlich ist."

Kriege führten zudem zu schwerwiegenden ökonomischen Krisen, bis hin zum völligen Zusammenbruch der Wirtschaft - auf beiden Seiten. Bürger verglichen ihre wirtschaftliche Situation typischerweise mit der Situation vor dem Krieg und realisieren schnell, dass sie auf der Verliererseite stehen. Daraus entsteht das erwähnte Gefühl, benachteiligt zu sein, der Auslöser für Widerstand, Protest und Revolutionen, schreiben die Autoren weiter.

"Denken Sie noch einmal darüber nach, welche Ziele Sie mit dem Krieg verfolgen wollten und was Sie tatsächlich mit der Gewalt erreichen werden: für die russische Bevölkerung und für Sie persönlich! Denken Sie noch einmal nach über die Alternative einer friedlichen Koexistenz mit den Nachbarländern. Denken Sie noch einmal nach über die Bedingungen für ein Friedensabkommen und - vor allem - bleiben Sie offen für Verhandlungen!", heißt es am Ende. "Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag für erste Schritte in Richtung Frieden zu leisten", sagt Professor Ulrich Wagner.