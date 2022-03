Kröten & Co. auf Wanderschaft

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Wie in jedem Jahr, wenn der Winter zu Ende geht und die Temperaturen milder werden, beginnen die Amphibien mit ihrer Laichwanderung. Daher werden auch in diesem Jahr die Straßen zwischen Marburg-Ronhausen und Weimar-Argenstein sowie zwischen den Weimarer Ortsteilen Roth und Niederwalgern gesperrt.

Die Sperrungen werden bis zum 24. April, jeweils täglich von 19 bis 6 Uhr, andauern.

Sobald über längere Zeit wieder Temperaturen über fünf Grad Celsius herrschen, machen sich die Tiere auf den Weg zu ihren Fortpflanzungsgewässern. Auf diesem Weg müssen sie mitunter auch Straßen überqueren. Da dies bei Kröten naturbedingt etwas länger dauern kann, sind sie dem Risiko ausgesetzt, unter die Räder zu kommen. Um die hohe Zahl der Verkehrsopfer unter den Amphibien zumindest in diesen Bereichen zu verringern, haben sich die Gemeinde Weimar und die Naturschutzbehörden des Landkreises und der Stadt Marburg zu den Sperrungen entschlossen. Gesperrt werden die Gemeindestraße zwischen Marburg-Ronhausen und Weimar-Argenstein (ehemalige Kreisstraße 42) sowie die Kreisstraße 59 zwischen Roth und Niederwalgern. Die Sperrung erfolgt mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen vor Ort.

Weite Strecken in mehrtägigen Etappen

Die Amphibien legen auf ihrem Wanderweg zum Teil Entfernungen von mehreren Kilometern zurück. Die Erdkröte beispielsweise bis zu 2 200 Meter. Nicht selten werden weite Strecken in sogar mehrtägigen Etappen absolviert. Nachdem sich die Tiere in ihren Laichgewässern fortgepflanzt haben, begeben sie sich wieder zurück in das meist weit entfernte Sommerquartier. Auf ihrem Wanderweg geraten die Amphibien immer häufiger in die Gefahr, eine Straße überqueren zu müssen. Eine Erdkröte benötigt zehn bis zwanzig Minuten, um eine 15 Meter breite Straße zu überqueren.

Falls eine längere Kälteperiode die Amphibienwanderung unterbrechen sollte, wird die Straßensperrung für diesen Zeitraum aufgehoben. Sollte der größte Teil der Wanderung vor dem 24. April abgeschlossen sein, wird die Sperrung früher aufgehoben.