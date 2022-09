Lahntal: Biotonne voller Windeln bleibt ungeleert

Alles andere als eine Wonne ist der Anblick dieser vollgestopften Grünen Tonne. Foto: Dennis Weber

LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF - Prall gefüllt stand sie da. Abholbereit auf dem leeren Gehweg direkt am Straßenrand. Doch die Müllwerker kümmerten sich an diesem Morgen nur um den anderen Abfall, ließen ausgerechnet diese bis obenhin so stattlich befüllte Grüne Tonne eiskalt stehen.

Und das völlig zurecht. Schon ein flüchtiger Blick im Vorbeigehen offenbarte, dass hier beim Befüllen so ziemlich alles falsch gelaufen war. Die Biotonne quoll über von in Plastiksäcken verpackten Windeln. Exkremente, Windeln, Plastik - nichts davon gehört in die Grüne Tonne.

Was sich dieser Tage in einem Lahntaler Ortsteil abgespielt hat, ist laut Timo Leischner vom Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf (MZV Biedenkopf) keine Seltenheit. Noch häufiger würden Windeln allerdings in der Gelben Tonne landen - "ein leider fast 'klassischer' Fehlwurf", sagt Leischner.

SO WIRD DER MÜLL KORREKT GETRENNT Der MZV Biedenkopf bietet auf seiner Website eine Mülltrenn-Broschüre an, die Hinweise zur korrekten Trennung der Abfälle (auch Windeln) und Entsorgungs-Anlaufstellen aufführt. Die Broschüre ist mittlerweile in 5 Sprachen erhältlich, weitere sind in Planung. Weitere Infos zur richtigen Entsorgung liefert auch das Abfall-ABC: Von "Abbeizmittel" bis "Ziegel".

In der Grünen Tonne häufiger zu finden seien Bio-Kunststofftüten und Bio-Kaffeekapseln, die ebenfalls aussortiert werden müssten, da sie im Biomassezentrum Kirchhain-Stausebach (hier wird der Bioabfall aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf angeliefert) nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden können.

Und was passiert, wenn die Müllwerker bei der Arbeit auf offensichtlich falsch befüllte Tonnen stoßen oder bei Sichtkontrollen auf Fehler aufmerksam werden? Laut Leischner sind sie dann angehalten, die Tonnen mit einem Papp-Anhänger zu versehen. Der fordert die verantwortlichen Haushalte dazu auf, die Fehlbefüllung zu entfernen, die Abfälle ordnungsgemäß zu trennen und über die jeweils korrekten Tonnen zu entsorgen. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Tonne wieder geleert.