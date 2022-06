"Lahntal total": Am Pfingstsonntag auf Bundesstraße radeln

Ein mögliches Ziel für Radler ist am 5. Juni die Großveranstaltung "Tischlein deck Dich" im Rahmen des 800-jährigen Bestehens von Marburg: Dazu wird die Stadtautobahn wischen Marburg-Süd und Anschlussstelle Cölbe/Wehrda schon im Morgengrauen gesperrt. Auf der B 3 flanieren, ein Programm an einer Geburtstagstafel von über 800 Festzeltgarnituren erleben, sich treffen, informieren, staunen, genießen und unterhalten. Oder in der Gegenrichtung radeln, skaten und mehr: Dazu lädt das Stadtjubiläum "Marburg800" von 11 bis 18 Uhr ein.

Mit der B 3, sagt Richard Laufner, "Marburg800"-Kurator und Tischlein-Projektleiter, verbindet die Marburger eine "ganz spezielle Gefühlslage". So sei der Bau der Stadtautobahn zwar noch vom automobilen Zeitgeist der 1960er- und frühen 70er-Jahre geprägt. Das Tischlein-deck-dich soll Marburg am 5. Juni, auch zur "Fahrradhauptstadt Hessens" machen.

Wo an normalen Tagen rund 40 000 Autos über den Asphalt fahren, gestalten am Pfingstsonntag Menschen aus rund 370 Vereinen, Institutionen, aus Marburg, aus der Region und aus Partnerstädten, an den mehr als 800 Festzeltgarnituren der Tafel ein buntes Programm.