Lahntal Total: Radfahrer können kostenlos Zugfahren

„Lahntal total" begeisterte immer wieder zahlreiche Radelnde. Mit der diesjährigen Veranstaltung soll das Ereignis eine Neuauflage erfahren. Wer eine Teilstrecke mit dem Zug fahren will, fährt kostenlos.

MARBURG-BIEDENKOPF - Für das Fahrrad-Großereignis "Lahntal Total" am Pfingstsonntag, 5. Juni, hat die Kurhessenbahn den Zugverkehr verstärkt: Die Obere Lahntalbahn (RB 94) verkehrt zwischen Marburg und Bad Laasphe im Ein-Stunden-Takt. Außerdem können Radelnde an diesem Tag kostenlos mit der RB 94 fahren.

Auch kommen unter anderem Doppelstockzüge zum Einsatz. Diese haben jeweils zwei Mehrzweck-Großraumabteile, damit die Räder komfortabler transportiert werden können. Das Angebot wird vom Landkreis mit Beteiligung des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) und der Stadt Marburg finanziert.

Bei der Fahrrad-Großveranstaltung "Lahntal Total" können Radfahrer auf den Bundesstraßen 62 und 3 von Biedenkopf-Wallau nach Marburg bis auf die Stadtautobahn fahren. Für diese besondere Erfahrung werden am Veranstaltungstag die betroffenen Streckenabschnitte zwischen 6 und voraussichtlich 20 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Dadurch können Radelnde die 35 Kilometer lange Route sicher genießen.

Die Route mündet außerdem in die "Marburg800"-Veranstaltung "Tischlein deck dich" des Marburger Stadtjubiläums. Auf der Strecke selbst bieten die teilnehmenden Kommunen Biedenkopf, Cölbe, Dautphetal und Lahntal eigene Programmpunkte und Verpflegung an.

Die Obere Lahntalbahn fährt an diesem Tag das erste Mal um 7.42 Uhr und das letzte Mal um 19.42 Uhr am Marburger Hauptbahnhof ab. Ab Bad Laasphe startet die RB 94 um 7.55 Uhr und fährt das letzte Mal um 18.55 ab. Danach fährt die RB 94 wieder nach dem normalen Fahrplan, also im Zwei-Stunden-Takt.

Der genaue Fahrplan ist auf der Homepage des RMV verfügbar. Auch wird der Fahrplan an den Bahnhöfen am Veranstaltungstag ausgehängt.