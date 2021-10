Landkreis Marburg-Biedenkopf besitzt 14 E-Dienstwagen

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Kreisverwaltung verfügt derzeit über 14 rein elektrisch angetriebene Dienstwagen. 37 weitere Fahrzeuge haben Dieselmotoren. Das geht aus einer Antwort des Kreisausschusses auf eine Anfrage von Jürgen Reitz (Freie Wähler) hervor. Hybrid-Fahrzeuge werden in der Antwort nicht erwähnt.

Daneben besitzt die Kreisverwaltung 17 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, heißt es in einer Antwort auf eine weitere Anfrage von Bernd Schmidt (Freie Wähler). Sieben befinden sich in der Marburger Außenstelle im Hermann-Jacobsohn-Weg, zehn an der Hauptstelle in Cappel. Zwei weitere Ladestationen befinden sich an der Berufsschule in Kirchhain. Im nächsten Jahr sollen am Kreisjobcenter und am Gesundheitsamt in der Marburger Schwanallee weitere Ladestationen installiert werden. Nach Auskunft des Kreisausschusses sollen künftig an allen Verwaltungsliegenschaften Ladesäulen installiert werden, die für Kunden und Mitarbeiter zugänglich sind.

Öffentliche Ladestationen im Kreis gibt es bislang in Marburg, Gladenbach, Bad Endbach, Ebsdorfergrund, Biedenkopf, Dautphetal, Stadtallendorf, Neustadt und Wohratal. Keine Daten gibt es zu halböffentlichen und privaten Ladestationen.