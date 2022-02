Landkreis Marburg-Biedenkopf: Linienbus kommt von Straße ab

Bei einem Unfall mit einem Linienbus im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden mehrere Personen verletzt. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Auf der Kreisstraße 17 im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist zwischen Momberg und Mengsberg (nahe Neustadt) gegen 7.52 Uhr nach ersten Erkenntnissen ein Linienbus von der mit Schnee und Schneematsch bedeckten Straße abgekommen und hat einen Baum gestreift. Dabei verletzten sich mehrere Fahrgäste, darunter auch Schüler, so die Polizei weiter.

Nach bisherigen Kenntnissen, so die Polizei, erlitt bei dem Verkehrsunfall des nur mit einer Lehrerin und Schülern besetzten Linienbusses niemand lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungswagen brachten die Lehrerin und fünf Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren zur Untersuchung in Krankenhäuser. In dem Linienbus befanden sich zur Unfallzeit nach den ersten Informationen der Polizei 28 bis 30 Personen - der Busfahrer, eine Lehrerin und 26 bis 28 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sieben und 15 Jahren.

Was war passiert? Um kurz vor acht Uhr hatte ein Mitfahrer aus dem Bus über den Notruf den Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17 gemeldet. Aufgrund der ersten Meldung über eine Vielzahl von Verletzten waren neben der Polizei auch elf Rettungswagen, drei Notärzte, ein Leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Weder der Rettungsdienst noch die Polizei schließen derzeit aus, dass Businsassen bereits vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr den Unfallort verlassen haben, sodass es eventuell noch zu Nachmeldungen von Verletzten kommen könnten, teilte die Polizei am Mittag mit.

Nach den ersten Ermittlungen kam der Bus auf der mit Schnee und Schneematsch bedeckten Straße auf dem Weg nach Mengsberg ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus streifte im weiteren Verlauf einen Baum, bevor es der Fahrer schaffte auf der Straße anzuhalten.

Zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg einen Kfz-Sachverständigen hinzu. Die Behinderungen auf der Kreisstraße 17 zwischen Momberg und Mengsberg dauern noch bis zum Abschluss der gerade laufenden Reinigungsarbeiten.

Die Polizei bittet die Businsassen, deren Personalien noch nicht durch die Polizei oder den Rettungsdienst aufgenommen wurden, sich bei der Polizei Stadtallendorf (Telefon: 06428-9305 0) zu melden.