Landleben als Schwerpunkt: Julian Schmidt (AfD) kandidiert für den Bundestag

Julian Schmidt aus Lixfeld st Direktkandidat der AfD für die Bundestagswahl 2021.

MARBURG-BIEDENKOPF - Ein Bio-Landwirt in der AfD? Für Hobby-Bauer Julian Schmidt ist das kein Widerspruch: "Naturschutz ist ein urkonservatives Thema." Der Lixfelder will mit einem Direktmandat aus dem Wahlkreis 171 in den Bundestag einziehen. Dort kennt der 31-Jährige sich schon aus, er arbeitet im Büro des Gießener AfD-Abgeordneten Uwe Schulz. In der Partei ist Schmidt ein Mitglied der ersten Stunde.

Dabei fühlte er sich als junger Wähler eher von der FDP angesprochen. "2007 habe ich begonnen, mich für Politik zu interessieren, für Themen wie Finanzmärkte, Bankenrettung und Eurorettung", sagt er. Gewählt habe er bei seiner ersten Wahl die FDP, das aber bereut, denn die habe ihn in der Bundesregierung von 2009 bis 2013 enttäuscht.

Ungefähr zu jener Zeit überlegte er, selbst politisch aktiv zu werden. "Meckern kann man immer. Man muss aber auch versuchen, was zu ändern." Als ihm 2013 ein Flugblatt der damals neuen "Wahlalternative" in die Hände fiel, setzte er sich mit dem Programm auseinander - und fühlte sich angesprochen, etwa von Themen wie schlanker Staat oder direkte Demokratie. Im März 2013 trat er in die neue Partei ein, aus der wenig später die "Alternative für Deutschland" wurde. Anfang 2014 gründete Schmidt den laut eigenen Angaben bundesweit ersten AfD-Ortsverband im Hinterland. Zu der Zeit war er noch Zeitsoldat: Von 2008 bis 2016 leistete er den Dienst bei der Bundeswehr, absolvierte vier Einsätze in Afghanistan.

Parallel studierte er, machte nach dem Ende der Dienstzeit den Abschluss als Wirtschaftsingenieur und engagierte sich parallel weiter in der AfD. Im Kreisverband wurde er Beisitzer, Schatzmeister, seit 2019 ist er Kreissprecher und gehört seit 2016 der Kreistagsfraktion an.

Das Engagement verschaffte ihm den Job bei Uwe Schulz in Berlin. Seitdem ist er regelmäßig in der Hauptstadt, aktuell, während des Wahlkampfs, ist er aber häufiger im Landkreis. Gerade die Tätigkeit habe auch dazu geführt, dass Schmidt zum zweiten Mal als Direktkandidat antritt: "Das bietet sich an, weil ich den Stallgeruch schon kenne."

Julian Schmidt sieht sich selbst als wirtschaftsliberal und konservativ. Der rechte Rand der AfD sei nicht sein Fall: "Es gibt Aussagen, mit denen kann ich mich nicht anfreunden." Andere Themen sind ihm wichtiger, zum Beispiel ein aus seiner Sicht zu starker stattlicher Einfluss. "Ich bin ein freiheitsliebender Mensch."

Und einer, der das Leben auf dem Land schätzt. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen lebt er in Lixfeld. Gebürtig stammt er aus Niederhörlen, war dort lange aktiver Fußballer. Sport treibt er noch immer gern, "aber Job, Politik und Landwirtschaft lassen wenig Zeit."

Seine Ziele sind ein schlanker Staat. "Überspitzt gesagt: Die Verwaltung hat sich fettgefressen, ist nicht wirklich handlungsfähig. Sie kann nicht schnell und effektiv handeln." Das habe sich zum Beispiel jüngst in Afghanistan, beim Hochwasser oder zuvor beim Umgang mit Flüchtlingsströmen gezeigt.

Politik unterstütze vor allem große Konzerne, Mittelständler würden hintenrunter fallen: "Das hat man während Corona gesehen." Und: "Man muss viel mehr Kompetenzen und Handlungsspielräume auf die Kommunen verlagern." Und es müsse der Fokus stärker auf den ländlichen Raum gelegt werden.

Ansichten, die so wohl auch Anhänger anderer Parteien unterschreiben. "In den Kommunen spielt Parteipolitik keine Rolle", findet Schmidt. Dass die AfD dennoch nicht bei der Kommunalwahl im Kreis und speziell im Hinterland angetreten ist, liege an der geringen Zahl möglicher Kandidaten: Viele wollten sich noch nicht öffentlich für die AfD einsetzen, gerade mit Blick auf die mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz, berichtet Schmidt. Vor der Wahl war bekanntgeworden, dass die Partei als Verdachtsfall eingestuft werden soll.

Das Leben auf dem Land gehört zu den Schwerpunkten von Julian Schmidt. Auch in der Landwirtschaft würden zu sehr die großen Betriebe unterstützt. Schmidt ist selbst Bio-Landwirt, hilft nach eigenen Angaben auf dem Hof seines Vaters und verkauft Bio-Fleisch von den eigenen Rindern.

Die AfD habe im Kreistag Anträge etwa zu Direktvermarktung eingebracht, die zunächst abgelehnt worden sein. "Die Ideen haben die anderen Fraktionen übernommen." Es gelte, mehr Wertschöpfung in der Region zu halten. "Da könnte man einiges tun", findet er. Die Kreistagsfraktion gehört im Vergleich zu AfD-Fraktionen in anderen Kreisen zu den gemäßigteren: "Hart in der Sache, sachlich im Ton", beschreibt Julian Schmidt den Politikstil. Allerdings bekomme aus seiner Sicht die AfD in den Medien oft nicht den Stellenwert, der anderen Parteien eingeräumt werde.

Das Thema, das die AfD vielerorts in die Parlamente gebracht hat, ist nach Ansicht von Julian Schmidt keines mehr: "Das Thema Migration spielt keine so große Rolle mehr", findet er. "Wir sind thematisch viel breiter aufgestellt, da muss man sich nur unser Grundsatzprogramm durchlesen."

Langfristig sieht er seine Partei in einer Regierungskoalition. "Gerade im Osten kommt die CDU früher oder später nicht drum rum. Da wird kein Weg dran vorbeigehen."

Ob er bald als Abgeordneter und nicht mehr als Mitarbeiter eines Abgeordneten nach Berlin pendelt? Julian Schmidt weiß, dass schwer wird, das Direktmandat zu holen. Sein Ziel: "Mindestens das Ergebnis von 2017. Damals stimmten 10,23 Prozent der Wähler für ihn, er landete damit hinter Sören Bartol (SPD) und Stefan Heck (CDU) auf dem dritten Platz von sieben Kandidaten.