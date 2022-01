Landrätin Kirsten Fründt ist tot

Kirsten Fründt (SPD) ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Foto: Markus Farnung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Diagnose habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, sagte Kirsten Fründt im Oktober 2020 über den Hirntumor. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Am Mittwoch ist die Landrätin verstorben.

Lange schien es, als habe Kirsten Fründt den Krebs im Griff. Als könne sie damit leben. Im August 2020 war der Tumor während eines Urlaubs in der Schweiz diagnostiziert und schon kurz darauf operativ entfernt worden. Es folgte Ruhe, eine langsame Wiedereingliederung. Wer sie kannte, ahnte, wie schwer ihr das fiel: Das Fernbleiben aus dem Kreishaus, die Nichtteilnahme an Terminen.

Verknüpfte Artikel

Schließlich konnte sie wieder arbeiten. Man sah ihr die Erkrankung an, aber sie konnte das machen, was ihre Leidenschaft war: Landrätin sein.

Seit 2014 stand die SPD-Politikerin an der Spitze der Kreisverwaltung. 2013 hatte sie die Landratswahl für sich entschieden, in einer Stichwahl gegen Marian Zachow (CDU) mit 60,58 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Zachow wurde kurz darauf ihr Stellvertreter. Es folgte eine lautlose, harmonische Zusammenarbeit.

Als Unbekannte in den Wahlkampf eingestiegen

Ihr Erfolg war bezeichnend für die Sympathie, die ihr die Bürger im Kreis entgegenbrachten. Dabei war sie völlig unbekannt in den Wahlkampf eingestiegen. Der SPD gehörte sie erst seit 2010 an. Die gelernte Gärtnerin aus Ockershausen studierte Agrarwissenschaften, arbeitete danach in der Marburger Stadtverwaltung, bis zu ihrer Wahl zur Landrätin leitete sie das Sportamt.

Mit ihr an der Kreisspitze bekamen Themen wie Artenvielfalt, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung stärkere Bedeutung. In ihre Amtszeit fiel auch die Flüchtlingskrise, eine erste Herausforderung. Ihre Leistung blieb auch auf Landesebene nicht unbemerkt. SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel berief sie ins Schattenkabinett. Im Falle eines Wahlsiegs sollte Kirsten Fründt Finanzministerin werden. Dazu kam es nicht, die SPD ging in die Opposition.

Locker im persönlichen Umgang, fokussiert in politischen Debatten

Sie blieb Landrätin. Im Sommer 2019, ein Jahr vor der Krebsdiagnose, war sie im Wahlkampf. Sie wollte die zweite Amtszeit. Wer mit ihr sprach, erlebte eine entspannte, engagierte, überzeugende Politikerin, die für den Beruf brannte. Die Ideen hatte. "Ich weiß, dass ich das kann und die letzten fünfeinhalb Jahre gut gemacht habe", sagte sie damals im Gespräch mit mittelhessen.de. "Und ich habe eine klare Vorstellung davon, was die nächsten Jahre bearbeitet werden soll." Der Sieg im ersten Wahlgang war ein weiterer Beweis für ihre Beliebtheit im Kreis.

Auch im Hinterland war sie gern gesehen, besuchte Firmen und Vereine. 2019 nahm sie am Biedenkopfer Grenzgang teil, zum ersten und letzten Mal in offizieller Funktion. Hinterher schwärmte sie: Vom Fest und von der Landschaft.

So locker sie in so persönlichen Begegnungen war, so ernst und fokussiert ging sie in politische Debatten. Viele Politische Entscheidungen tragen erkennbar ihre Handschrift: Die gerade begonnene Erweiterung des Kreishauses, die Fokussierung auf Radwege, der Klimaschutz in der Region. Auch während der Erkrankung stellte sie sich Kreistagsdebatten, war unermüdlich. Parallel dazu: Der Kampf gegen den Krebs, Bestrahlungen, Chemo-Therapie.

Im Sommer 2021 wirkte sie gelöst, war im Urlaub, fuhr Rad an der See. Kurze Zeit später verschlechterte sich ihr Zustand. Im Oktober absolvierte sie die letzten öffentlichen Termine.

Im Café am Markt in Biedenkopf sprach sie einmal über Arbeit und Privates. Verriet, dass sie gerne mehr Musik machen, wieder Flöte im Blasorchester des VfL Marburg spielen würde. "Vielleicht ist in der dritten Amtszeit mehr Zeit."

Die war ihr nicht vergönnt. Kirsten Fründt wurde 54 Jahre alt. Sie hinterlässt Ehemann Jürgen und zwei Töchter.