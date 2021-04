Lehrer rüsten digital auf

Freuen sich über die Ausstattung der Lehrer mit digitalen Endgeräten (von links): Marian Zachow, Jochen Lang, Holger Schmenk und Gesche Herrler-Heycke. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Als einer der ersten Schulträger in Hessen hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf damit begonnen, die mehr als 1800 Lehrer im Kreisgebiet mit iPads und Notebooks aus dem von Bund und Ländern finanzierten "Endgeräteprogramm" auszustatten.

"Es ist uns im vergangenen Jahr gelungen, kurzfristig und in großem Umfang digitale Endgeräte für bedürftige Schüler in ganz Hessen anzuschaffen - nun sind endlich auch unsere Lehrkräfte an der Reihe", erklärte Kultusstaatssekretär Manuel Lösel bei der symbolischen Übergabe. Und: "Ich freue mich sehr, dass im Landkreis Marburg-Biedenkopf nun noch zeitgemäßer unterrichtet werden kann, und bin der festen Überzeugung, dass wir zügig alle übrigen Lehrkräfte in Hessen mit Tablets und Notebooks ausstatten können."

Insgesamt sollen vom Land rund 73 000 Geräte angeschafft werden. Die Beschaffung der Geräte für die Lehrkräfte erfolgt durch die Schulträger mit Unterstützung des kommunalen IT-Dienstleisters "ekom21". Neben der Task Force wurde zudem eine Service- und Beratungsstelle ins Leben gerufen, die den Städten und Landkreisen eine zentrale Anlaufstelle biete.

DIGITALPAKT SCHULE Um die Inanspruchnahme der Fördermittel des "DigitalPakts" durch die Schulträger zu erhöhen und das Abwicklungsverfahren zu beschleunigen, wurde die Task Force "DigitalPakt Schule" im Bereich der hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung eingerichtet. Der Leiter der Task Force, Digitalstaatssekretär Patrick Burghardt, sagte: "Dank der Task Force können wir nach nur vier Monaten schon Geräte ausliefern." Man habe sehr eng mit den Schulträgern zusammengearbeitet und sei fast täglich im Austausch, da die Voraussetzungen in den Städten und Landkreisen sehr unterschiedlich seien. Inzwischen seien mehr als 30 000 Geräte bestellt. Die hessische Landesregierung stelle neben den Endgeräten auch den Support sicher, für den 6,8 Millionen Euro 2021 zur Verfügung stünden. Die langfristige Ausgestaltung des Supports werde derzeit mit Vertretern der kommunalen Schulträger erarbeitet.

"Insgesamt 1532 iPads und 299 Notebooks stellt der Landkreis Marburg-Biederkopf den Lehrkräften an den 61 Schulen im Kreisgebiet leihweise zur Verfügung. Den Support übernimmt das Medienzentrum Kirchhain, das bereits dafür gesorgt hat, dass die Geräte unmittelbar nach der Übergabe im Unterricht eingesetzt werden können", sagte der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Marian Zachow (CDU).

"Nachdem viele Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Unterrichtsmedien zunächst auf Privatgeräte zurückgreifen mussten, können wir ihnen jetzt auf den Unterrichtsbetrieb angepasste Leihgeräte zur Verfügung stellen. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung des Unterrichts getan", ergänzte Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Damit fügen sich die Geräte in das Ausstattungskonzept des Landkreises ein. Bereits seit fünf Jahren sammelt die Kreisverwaltung als Schulträger mit der Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten in sogenannten "iPad-Klassen" zahlreiche Erfahrungen. "Angesichts der positiven Rückmeldungen werden wir diese Klassen weiter ausbauen", berichtete Marian Zachow. So würden zum kommenden Schuljahr an insgesamt sieben weiterführenden Schulen ganze Jahrgänge mit iPads ausgestattet sein. Bis dann würden rund 4000 iPads, die ebenfalls mit Mitteln des "DigitalPakts" angeschafft werden konnten, an Schüler ausgegeben sein.

"Die Schulen haben in den vergangenen Jahren bereits stark an der Erweiterung ihrer Mediennutzung gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass die zügige Ausstattung der Lehrkräfte mit den Endgeräten die Digitalisierung an den Schulen erheblich voranbringt", betonte Gesche Herrler-Heycke, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamtes.

Mit der jetzt anstehenden Ausstattung des Lehrpersonals sollen die Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf einer einheitlichen Medienausstattung, die ein unkompliziertes digitales Arbeiten im Unterricht erleichtert, "einen großen Schritt" näher kommen.

Um die Lehrkräfte beim Einsatz der neuen Geräte im Unterricht zu unterstützen, sollen die Medienzentren des Landkreises in den nächsten Wochen zudem Online-Fortbildungen rund um das Unterrichten mit digitalen Endgeräten anbieten.

"Die Geräte machen es möglich, den Unterricht flexibler und abwechslungsreicher zu gestalten. Darüber hinaus sind sie natürlich gerade auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Pandemie ein wichtiger Faktor im Schulbetrieb", freute sich Jochen Lang, Schulleiter an der Hinterlandschule Steffenberg.

Und auch Holger Schmenk, Schulleiter an der Europaschule Gladenbach, betonte den Digitalisierungsschub: "Dies ist ein nächster großer Schritt in Richtung Digitalisierung. Ich freue mich, dass der Kreis unterstützt und vorausschauend die Geräte bestellt hat. Damit ist die Basis gelegt, nun auch die einzelnen Jahrgangsstufen auszustatten", so Schmenk.

Dies werde gerade in den Gremien diskutiert. Zudem seien auch die Fortbildungen sehr hilfreich; schließlich seien auch die Lehrkräfte nicht alle auf demselben Stand bei der Nutzung von digitalen Geräten.