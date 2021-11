Leiter der Kriminalpolizei Marburg-Biedenkopf in Pension

Manfred Glaßl (l.) nimmt aus den Händen von Polizei-Vizepräsident Christian Vögele die Urkunde zur Verabschiedung in den Ruhestand entgegen. Foto: Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Christian Vögele, hat Manfred Glaßl in Marburg in den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Rede stellte er dessen viele ihm zugetragenen Charaktereigenschaften heraus. Besonders im Ohr geblieben seien ihm "imponierend" und "feiner Mensch". "Manfred Glaßl genießt einen sehr hohen Stellenwert in unserer Behörde und hat als Chef der Kriminalpolizei und zuletzt auch als kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bewiesen, dass er eine hervorragende Führungskraft ist. Imponierend an ihm ist sein großes fundiertes Fachwissen und die Tatsache, dass er trotz aller hohen Belastungen immer die nötige Ruhe bewahrt", erklärte der Vizepräsident. "Zusammenfassend kann ich sagen, dass Sie einen tollen Job gemacht haben", sagte er an Glaßl gewandt.

Der Leitende Kriminaldirektor Frank Göbel und der Leiter der Abteilung Einsatz, Manfred Kaletsch, würdigten die Verdienste des scheidenden Kripo-Chefs in insgesamt 46 Jahren Dienst als Schutzmann und Kriminalbeamter bei der Polizei Hessen.

Stellvertretender Bürgermeister von Burgwald

"Manfred Glaßl überzeugte immer durch seine hohe Fachlichkeit und seine besonderen Führungsqualitäten. Dabei waren ihm Vertrauen und Verlässlichkeit besonders wichtig", betonte Göbel. In seiner sehr persönlichen Rede ergänzte Manfred Kaletsch: "Du warst für alle Kolleginnen und Kollegen stets ein Vorbild mit einer tadellosen Dienstauffassung. Du kannst stolz sein auf das, was du erreicht und geleistet hast, mit einem gutem Gewissen den nächsten Lebensabschnitt antreten und die Kriminalpolizei Marburg in die Hände von deinem Nachfolger, Kriminalrat Michael Beitz, legen."

Bevor er seinen Werdegang skizzierte und mit der ein oder anderen Anekdote anreicherte, zog der zukünftige Pensionär ein Fazit. "Ich möchte keinen Tag missen. Für mich kann ich sagen, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe und es wieder so machen würde."

Manfred Glaßl, der in seiner Wohnortgemeinde Burgwald stellvertretender Bürgermeister ist, blickte zurück auf die Stationen seiner 46 Dienstjahre. Zum Schluss bedankte er sich besonders bei seiner Familie, die ihm trotz berufsbedingter Entbehrungen stets den notwendigen Halt gegeben habe. Er schloss mit den Worten: "Ich bin dann mal weg."