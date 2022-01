Lisa Marie bekommt 1000. Piks

Das Impfangebot des Landkreises wird auch von Kindern gut angenommen. Lisa Marie aus Wetter erhielt am Samstag in Marburg in Begleitung ihrer Eltern als 1000. Kind eine Impfung. Rebekka Knitschke, ärztliche Leiterin des mobilen Impfens, (l.) überreicht ein Geschenk. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf