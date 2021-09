Marburg betreut künftig Biedenkopf mit

Personalwechsel bei der Selbsthilfekontaktstelle (v. l.): Diane Schaible ist neue Koordinatorin, Petra Hilgenbrink und Claudia Heinze-Schäfer scheiden aus. Foto: Selbsthilfekontaktstelle

BIEDENKOPF - Die Außenstelle Biedenkopf der Selbsthilfekontaktstelle Marburg ist an die zentrale Anlaufstelle in Marburg angebunden worden. Persönliche Termine in Biedenkopf sind nach telefonischer Vereinbarung jedoch weiterhin möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Petra Hilgenbrink und Claudia Heinze-Schäfer wurden jetzt als Mitarbeiterinnen der Selbsthilfekontaktstelle verabschiedet.

100 Selbsthilfegruppen

über den Landkreis verteilt

Sie seien über lange Jahre deren Gesicht in Biedenkopf und im gesamten Landkreis gewesen, erklärte Martina Heide-Ermel, geschäftsführende Vorständin.

Neue Mitarbeiterin ist Diane Schaible als Koordinatorin der Selbsthilfekontaktstelle in Marburg.

Die Selbsthilfekontaktstelle Marburg ist Ansprechpartnerin zum Thema Selbsthilfe für Gruppen, Einzelpersonen und professionelle Helfer. Sie vermittelt Betroffene wie auch Angehörige in Selbsthilfegruppen oder unterstützt bei der Neugründung und begleitet diese auf Wunsch in der Anfangsphase.

Im Landkreis gibt es derzeit mehr als 100 Selbsthilfegruppen. Auch bei Fragen rund um finanzielle Fördermöglichkeiten, bei Krisen im Gruppengeschehen, bei der Raumsuche oder der Kooperation zwischen Selbsthilfegruppen und Fachleuten steht die Selbsthilfe-Kontaktstelle beratend zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an die Adresse info@selbsthilfe-marburg.de, im Internet (www.selbsthilfe-marburg.de) sowie unter Telefon 0 64 21-6 90 07 13, montags, mittwochs und donnerstags von 9 Uhr bis 10 Uhr sowie dienstags von 14 Uhr bis 15 Uhr. Persönliche Gespräche sind nach Vereinbarung möglich.