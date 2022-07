Marburg-Biedenkopf: Austrocknen verhindern

Auch aus dem Perfstausee bei Breidenstein darf kein Wasser entnommen werden. Archivfoto: Elke Latt

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf untersagt mit einer Allgemeinverfügung bis auf Weiteres die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen (sogenannte oberirdische Gewässer). Denn wegen der anhaltenden Trockenheit und der seit Wochen fehlenden Niederschläge hätten sich in den Gewässern sehr niedrige Wasserstände eingestellt, so der Kreis in einer Pressemitteilung.

Diese Regelung gilt auch für die Wasserentnahme durch Eigentümer von Grundstücken, die an oberirdische Gewässer angrenzen. Auch Personen, die für die Nutzung dieser Grundstücke berechtigt sind (Anlieger), sind von dieser Regelung betroffen. Die Nichtbeachtung der Untersagungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann im Einzelfall mit einem Bußgeld bis zu 100 000 Euro geahndet werden. Das Entnahmeverbot gilt nicht für Personen, die eine ausdrückliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Kreises oder der Oberen Wasserbehörde des Regierungspräsidiums zur Wasserentnahme besitzen.

Mit der Allgemeinverfügung möchte der Kreis verhindern, dass die Gewässer austrocknen und Umwelt und Natur weiter Schaden nehmen. Denn die anhaltende Trockenheit und die seit Wochen fehlenden Niederschläge hätten für sehr niedrige Wasserstände in Bächen, Flüssen und Seen gesorgt. Eine Änderung dieser Situation sei derzeit nicht absehbar. Die bisherigen Niederschlagsmengen lägen weit unter dem Durchschnitt. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass der Naturhaushalt nachhaltig gestört werde, darunter auch die Tier- und Pflanzenwelt. Die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen verstärke diese Gefahr erheblich, so der Landkreis.