Marburg-Biedenkopf: Impf-Aktion für Jugendliche startet

Am Samstag gibt es in Marburg eine spezielle Impf-Aktion für junge Menschen ab zwölf Jahren. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Am Samstag, 24. Juli, bietet der Landkreis in seinem Impfzentrum auf dem Marburger Messeplatz eine Sonder-Impf-Aktion für Jugendliche ab zwölf Jahren an. In der Zeit von 7 bis 22 Uhr können sich Jugendliche ohne vorherige Terminvergabe mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech impfen lassen. Zudem bietet das Impfzentrum ab Samstag auch Impfungen ohne Voranmeldung in den Abendstunden für Erwachsene an. Dieses Angebot ist zunächst auf eine Woche befristet.

Jugendliche ab zwölf Jahren können sich am Samstag auf ausdrücklichen Wunsch und nach eingehender ärztlicher Aufklärung und Risikoabwägung impfen lassen. Für Interessierte im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren ist die Begleitung durch eine sorge- beziehungsweise erziehungsberechtigte Person erforderlich. Ab einem Alter von 16 Jahren können Jugendliche einen Impftermin eigenständig wahrnehmen. Interessierte sollen ihre Krankenkassenkarte, den Personalausweis sowie, sofern vorhanden, ihr Impfbuch mitbringen.

Zunächst befristet bis Sonntag, 1. August, ist das abendliche Angebot, sich ab Samstag täglich in der Zeit von 20 bis 22 Uhr ohne vorherige Terminabsprache im Impfzentrum impfen zu lassen. Hierfür kommen die Impfstoffe Johnson & Johnson sowie, nach Verfügbarkeit, Biontech oder Moderna zum Einsatz. Eine Wahlmöglichkeit besteht allerdings nicht.