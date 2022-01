Marburg-Biedenkopf ist auf dem Weg zum Corona-Hotspot

Wenn der Landkreis zum Corona-Hotspot wird, gilt für Gastronomie und Kultur eine Testpflicht. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Freitag ist der erste Tag mit einem Inzidenzwert von über 350 im Kreis. Bleibt das am Samstag und Sonntag auch so, dann gelten ab Montag die Hotspot-Regeln des Landes. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wird im Kreishaus gerade vorbereitet.

Leseempfehlung: Wetzlarer Ordnungsamt ist Impfpassfälschern auf der Spur

Das Gesundheitsamt meldet am Freitag 242 neue Corona-Fälle. Die durch das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt bei 2,6 (-0,5) pro 100 000 Einwohner.

Im Kreis werden 15 Personen stationär im Krankenhaus behandelt (+1). Davon benötigen sechs Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt seit Jahresbeginn 309. Vor dem Wochenende waren 1907 aktive Fälle (+233) bekannt. Die Zahl der Genesenen hat sich um vier auf 15 271 erhöht. Der Inzidenzwert liegt bei 380,2 (+32,5)

Verknüpfte Artikel

Am Donnerstag, 13. Januar, wurden in den drei Impfpunkten und bei einer mobilen Aktion des Gesundheitsamtes in Marburg insgesamt 559 Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht.

Bei Inkrafttreten der Hotspot-Regeln gilt 2G plus in Innenräumen für die Gastronomie, für touristische Übernachtungen, bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Darunter auch Kino, Theater sowie Fitnessstudios. Dann dürfen nur Personen anwesend sein, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich über einen tagesaktuellen, negativen Test verfügen.

Im Freien gilt diesbezüglich hingegen 2G - es dürfen also nur Geimpfte oder Genesene anwesend sein. Ein zusätzlicher Test ist im Freien nicht erforderlich.

Lesen Sie auch: Fahrgast sieht rot: Kontrolle endet mit mehreren Verletzten

Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) benötigen in Bereichen, die unter die 2G-plus-Regel fallen, keinen zusätzlichen Test. Die Auffrischungsimpfung befreit mit dem Tag der Impfung von der Testpflicht bei 2G-plus-Angeboten.