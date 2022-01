3 min

Marburg-Biedenkopf ist nun auch Corona-Hotspot

Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis explodieren: Die Inzidenz liegt am Sonntag bei 465,2. Ab Montag gelten in Marburg-Biedenkopf die Hotspot-Regeln. Was das genau bedeutet.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach