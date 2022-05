Marburg-Biedenkopf: Liebesbetrüger ergaunert 57.000 Euro

Eine Seniorin ist einem Betrüger zum Opfer gefallen, dabei hat es sich um die Masche "Love-Scam" oder "Romance-Scam" gehandelt. Symbolfoto: Goss Vitalij/Fotolia

MARBURG-BIEDENKOPF - "Love-Scam" oder "Romance-Scam": Dieser Masche ist eine Seniorin zum Opfer gefallen und verlor dabei über 57 000 Euro. Das teilte die Polizei Marburg-Biedenkopf am Mittwoch mit. Die Frau hatte den Fall zu Wochenbeginn zur Anzeige gebracht. Die Polizei warnt und gibt wichtige Tipps (siehe Infokasten).

Ganz typisch für diese Masche: Die Seniorin geriet über Facebook in Kontakt mit dem Betrüger - in diesem Fall einem angeblichen Schiffsingenieur. Im weiteren Verlauf blieben die beiden über den Messengerdienst "Hangout" in Kontakt, der vermeintliche Ingenieur umwarb sie geschickt über mehrere Monate hinweg. Währenddessen bat er sie, so die Polizei weiter, mehrfach um Geld, das sie dem Mann auch überwies. Eine Überweisung davon habe alleine 45 000 Euro betragen, wie die Polizei weiter mitteilte.

HINWEISE UND TIPPS DER POLIZEI - niemals Geld als Gefallen oder Leihgabe an Bekanntschaften überweisen, die man noch nie persönlich getroffen hat - jede Aufforderung kritisch hinterfragen: vor allem auch beim Versenden von Fotos, denn Fotos der Wohnsituation lassen Rückschlüsse auf Vermögen zu; Intimbilder sollten grundsätzlich nicht verschickt werden - nicht als "Zwischenstation" nutzen lassen, wenn zwei Parteien untereinander Geld überweisen wollen - die "Zwischenstation" bezieht sich auch auf Pakete - Freunde mit einbeziehen, denn der Blick von außen ermöglicht eine rationalere Bewertung und schützt gegebenenfalls vor finanziellem und emotionalen Schaden

Die Polizei rät, unbedingt Anzeige zu erstatten, wenn man Opfer eines Betrugs geworden ist.