Marburg-Biedenkopf: Polizei schnappt zwei Betrüger

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Polizei sind zwei Betrüger ins Netz gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf mitteilten, erfolgte die Festnahme am Sonntag, 28. August. Die zwei in Würzburg lebende Männer im Alter von 22 und 25 Jahren werden beschuldigt, seit Mitte Juni ihre beiden Opfer um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen zu haben. Kontakt zu den Betrogenen hatten sie, so die Ermittler, telefonisch und persönlich. Strafanzeige wurde bereits Anfang August erstattet.

Ende August suchten die beiden erneut Kontakt zu ihren Opfern, und so gelang es, rechtzeitig die Polizei zu informieren. Die Handschellen klickten, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg am 29. August Haftbefehle gegen beide Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. Der polizeibekannte 25-Jährige befindet sich, so die Polizei, wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Den Haftbefehl gegen den 22-jährigen Beschuldigten setzte die Richterin indes gegen Auflagen außer Vollzug.

Bei Betrug geht es um eine Büchersammlung

Bei dem Betrug ging es nach Polizeiangaben um eine Büchersammlung. Über diese Sammlung gelangte der 25-Jährige an die Namen und die Anschriften seiner späteren Opfer, wo er dann Mitte Juni unangemeldet erschien. Wie er an die persönlichen Daten kam, müsse noch ermittelt werden. Nachdem er die Bücher betrachtet hatte, suggerierte er, dass "es sich um ganz besonders hochwertige Bücher mit einem Wert in wahrscheinlich sechsstelliger Höhe handelt", teilte die Polizei mit. Letztlich trat der 25-Jährige dabei so überzeugend auf, dass er es schaffte, seine Opfer zu mehreren Unterschriften, Geldübergaben und Anweisungen für einen notwendigen Buchgutachter und für ein weiteres Buch zur Komplettierung zu veranlassen. Darüber hinaus habe es der Beschuldigte zudem geschafft, so die Ermittler weiter, an die persönlichen Daten sowie auch an die Bankdaten seiner Opfer zu kommen - damit habe er einem der Opfer "unwissend einen Bankkredit mit hohen Zinsen" untergeschoben.