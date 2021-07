Marburg-Biedenkopf: Schulen kämpfen gegen Corona-Folgen

.Das Hessische Kultusministerium hat zum Start des neuen Schuljahrs Eckpunkte festgelegt:

.Direkt nach den Sommerferien werden zwischen dem 30. August und 10. September zwei Präventionswochen eingeführt. In dieser Zeit wird die vorgeschriebene Testfrequenz von zwei Tests auf drei Tests je Woche erhöht.

.Maskenpflicht (medizinische Masken) herrscht dann auch am Platz während des Unterrichts. Bei Schulveranstaltungen wird das Tragen von Masken im Freien und eine digitale Kontaktnachverfolgung empfohlen.

.Generell gelten nach den zwei Wochen die bisherigen Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Lüften etwa alle 20 Minuten und Tests, die Maskenpflicht aber nicht mehr am Sitzplatz. Die wird erst ab einer regionalen 7-Tage-Inzidenz von 50 im Unterricht Pflicht.

.Schüler können weiterhin vom Präsenzunterricht abgemeldet werden, der Distanzunterricht ist dann verpflichtend.

.Schulfahrten innerhalb Deutschlands können durchgeführt werden, auch Betriebspraktika sind vorgesehen.

.Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 im Landkreis wird nach dem aktuellen Hessischen Eskalationskonzept Wechselunterricht angeordnet.

Petition zum Schulbetrieb

.In einem offenen Brief drücken mehrere Eltern aus dem Kreis ihre Sorge zur aktuellen und künftigen Schulsituation aus und richten einen Appell an die Politik.

.Sie fordern in einem Aufruf "sinnvolle Konzepte, wie versäumter Lernstoff gemeinsam in den Schulen nachgearbeitet werden kann - und auch Platz für emotionale und soziale Belange".

.Gerade die Kinder seien von der Pandemie am stärksten betroffen, waren in allen Bereichen des alltäglichen Lebens stark eingeschränkt, "von Anfang an wurde ihnen eine immense Solidarleistung abverlangt", heißt es in dem Schreiben. Bei dieser Belastung und erwartbaren Langzeitfolgen wieder in einen Normalbetrieb zu schalten, "das funktioniert nicht", sagen die Verfasser, die "eine große Lücke in politischen Entscheidungen" kritisieren.

.Sie befürworten neue Wege im Schulwesen, etwa das Schuljahr um ein halbes Jahr zu verlängern, kleinere Klassen, eine Verschlankung des Lehrplans, eine Anleitung zum selbst-organisierten Lernen. "Solche Möglichkeiten sind gefragt, um den jungen Menschen und Eltern Raum zum Nachholen, Aufholen, Luftholen auch im emotionalen und sozialen Bereich zu ermöglichen."

.Der Brief geht zurück auf eine Privatinitiative rund um Raisa Kunstleben, Psychologin und Psychotherapeutin in der LOK in Stadtallendorf und Mutter zweier Kinder in der Pubertät, die gemeinsam mit Freunden den Appell verfasste und die Politik zum Handeln auffordert.

.Der Appell soll demnächst an das Kultus- und das Bundesbildungsministerium geschickt werden und steht auf der Petitionsplattform "WeAct", wo er auch unterschrieben werden kann. Zu finden ist er dort der Adresse www.tinyurl.com/3we35ju6