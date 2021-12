Marburg ehrt drei Ahrtal-Helfer

Oberbürgermeister Thomas Spies (Mitte) überreicht das historische Stadtsiegel der Universitätsstadt Marburg an Michaela Kalabis und ihren Bruder Ralf Kalabis-Schick. Foto: Dietmar Schäfer

MARBURG - Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben sich Ralf Kalabis-Schick, Michaela Kalabis und Sarah Hedoch entschlossen anzupacken - und sie haben unzählige Helfer aus Hessen zusammengebracht. Für ihr Engagement überreicht ihnen Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) das historische Stadtsiegel der Universitätsstadt Marburg.

"Sie haben Herz, Menschlichkeit und ein unglaubliches Organisationstalent bewiesen", sagte Spies. Der Lkw-Fahrer Ralf Kalabis-Schick, dessen Schwester Michaela sowie Sarah Hedoch haben nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli dieses Jahres nicht lange gezögert und schnell einen ersten Hilfstransport organisiert. Menschen aus ganz Hessen brachten Spenden und packten beim Sortieren und Verpacken am Afföller in Marburg mit an.

Fünf Lastwagen geplant -

am Ende waren es 190

Am 1. August starteten dann 190 Lastwagen mit Lebensmitteln, Kleidung und anderen benötigten Gegenständen in das Gebiet der Flutkatastrophe - geplant waren ursprünglich fünf Lastwagen. "Sie haben gemeinsam Unglaubliches geleistet und in so kurzer Zeit so viel Hilfe und Helfer organisiert und vor allen Dingen Hoffnung geschenkt. Sie haben gezeigt: die Menschen in Marburg, im Landkreis und in Hessen stehen zusammen und helfen, wenn andere in Not sind", erklärte Spies. Mit dem Hilfskonvoi am 1. August endete die Hilfsbereitschaft der drei Hauptorganisatoren und vieler weiterer Hessen nicht: Sie organisierten weitere Spendenaktionen und Arbeitseinsätze für die Menschen im Ahrtal. Ebenso sorgten sie dafür, dass an vielen Stellen im Flutgebiet weihnachtliche Beleuchtung installiert wurde - auch als Licht in den Häusern der Opfer. "Dieses Ehrenamt aufzunehmen, war für uns eine Selbstverständlichkeit. Es dauerhaft zu begleiten wurde für uns zu einer Herzensangelegenheit", sagte Michaela Kalabis. Sarah Hedoch wird die Ehrung noch erhalten.