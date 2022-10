Marburg: Ein Roman über Achterbahnfahrten beim Beziehungsaus

Christian Wustrau (© Christian Wustrau)

MARBURG-BIEDENKOPF - Trennungsphasen, so nennt man in der Psychologie die verschiedenen Stufen der Verarbeitung, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Zu welchen emotionalen Achterbahnfahrten die plötzliche Konfrontation mit dem Beziehungsaus führen kann, davon handelt der in diesem Jahr erschienene Roman "Wo die Reise beginnt" des Marburger Liedermachers und Buchautors Christian Wustrau.

Wo die Reise beginnt
Verlag Blaues Schloss Alfeld/ Leine 2022
ISBN 978-3-96577-037-9
206 Seiten

"Warum verkraften manche Menschen Trennungen scheinbar mühelos, während andere dazu neigen, sich im nächsten Baumarkt eine Kettensäge zu beschaffen und damit ein Massaker zu verüben?"

Jakob, der Protagonist der Geschichte, findet einen eigenen Umgang mit seinem Gefühlschaos, indem er sich den wesentlichen Lebensfragen zuwendet und sich auf eine Reise begibt, die ihn zunehmend tiefer zu sich selbst finden lässt.

Roman gibt es im Handel oder direkt beim Autoren

Mit seinem Romandebüt ist dem gebürtigen Saarländer, der bislang auch im Bereich Fachbuch veröffentlicht hat, eine spannende Mischung gelungen: Traurige, berührende und nachdenkliche Passagen finden sich darin ebenso wie teils kuriose Alltagssituationen, die er detailliert beschreibt und dabei stets einen humorvollen Blick bewahrt, selbst wenn es um brenzlige Therapiesituationen, sonderbare Familienrituale oder lästige Bindungsstörungen geht.

"Natürlich sind auch persönliche Erfahrungen mit eingeflossen", sagt der Autor über seine Motivation, sich mit der Thematik zu befassen, "aber wohl jeder, der sich einmal mit einer Trennungssituation auseinandersetzen musste, kann sich hier wiederfinden."

Das Manuskript überzeugte schließlich auch Verleger Karl-Heinz Symon vom Verlag Blaues Schloss, der das Buch trotz des gerade anstehenden Umzugs des Verlags von Marburg nach Alfeld/Leine zur Veröffentlichung brachte. Wer mit auf die Reise gehen möchte, kann das Buch im Buchhandel bestellen.

Alternativ ist es auch über den Verlag oder über den Autor unter www.christian-wustrau.de erhältlich.