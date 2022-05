Marburg: Vermisste 55-Jährige wieder da

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

MARBURG-BIEDENKOPF - Die vermisste 55-Jährige mit Wohnsitz in Marburg und Cuxhaven ist wieder da, wie die Polizei mitteilt. Zuletzt wurde sie am 30. April 2022 von Verwandten gesehen, ehe sie am 18. Mai wieder auftauchte.

Hinweise auf strafbare Handlungen ergaben sich nicht.