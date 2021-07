Marburger Cineplex-Team blickt in unsichere Zukunft

Am Freitag, 16. Juli, starten die Marburger Kinobetriebe das diesjährige Open-Air-Kino auf der Schlossparkbühne. Laut Marion Closmann stehen diesmal nicht nur Klassiker, sondern auch Neuheiten auf dem Programm, das auf cineplex.de zu finden ist.

Am Freitag, 16. Juli, ist auf einer Leinwand am "GrundBad" in Ebsdorfergrund-Heskem der Film "Knives Out" zu sehen. Am Samstag, 17. Juli, an gleicher Stelle "Catweazle"Einlass ist jeweils um 20.30 Uhr; Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro.