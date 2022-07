Marburger Experte: Krieg und Pandemie bremsen Klimaschutz

Professor Jörg Bendix ist seit 2000 Lehrstuhlinhaber für Geoökologie an der Marburger Philipps-Universität und Leiter des Instituts für Physische Geografie.

1992 promovierte er am Lehrstuhl für Fernerkundung und Klimatologie in Bonn, 1997 wurde er dort für Geografie habilitiert. 1999 wurde er als C 3-Professor für Angewandte Physische Geografie an die Universität München berufen.

Er ist Mitglied in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. 2011 wurde er zum Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gewählt.