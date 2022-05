Marburger Friedensforscher fordert Waffenlieferungsstopp

Dr. Johannes M. Becker (72) ist Politologe, Friedensforscher und der ehemalige Geschäftsführer des Zentrums für Konfliktforschung ("Friedenszentrum") an der Philipps-Universität in Marburg.

Am 22. April erschien in der "Berliner Zeitung" ein offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), zu dessen Unterzeichnern Becker gehört. Darin fordern Publizisten und Wissenschaftler ein sofortiges Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine, was ihnen in der Folge teils massive Kritik einbrachte.

Unterstützung erfuhren die Autoren durch die Verfasser eines zweiten offenen Briefs, wenige Tage später erschienen in der Zeitschrift "Emma". Intellektuelle und Künstler um "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer warnen darin vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs.

Die Philipps-Universität distanziert sich von dem offenen Brief, den Becker mitunterzeichnet hat. "Der offene Brief stellt eine private Meinung dar, die nicht in Zusammenhang mit Funktionen am Zentrum steht und die auch nicht die Auffassungen des Zentrums widerspiegelt", schreibt Susanne Buckley-Zistel, geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Konfliktforschung, dazu auf dessen Website.