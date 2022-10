Marburger Kraftpaket hat Grips und Ziele

Raffael Gordzielik beim Training: Bis zu fünf Stunden lang stemmt der Kraftsportler schwere Gewichte, um sich auf Wettbewerbe vorzubereiten. Foto: Oliver Vogler

"Da ist er!" Raffael Gordzielik ist es gewohnt, dass Menschen ihm hinterherschauen. Manche erkennen ihn sogar. Als dieser Ruf durch die Gänge des Marburger Gerichtsgebäudes hallte, war er dennoch überrascht.

"Ich war mal wieder etwas spät dran", erzählt er und lacht. "Der Angeklagte in einer anderen Verhandlung ebenfalls - und als ich durch die Gänge rannte, dachte man offenbar, ich sei der Erwartete." Mit knapp zwei Metern Körpergröße entspricht der Muskelmann durchaus dem Klischee eines Schlägertypen. Und könnte doch kaum weiter entfernt davon sein - denn Gordzielik ist Rechtsanwalt und die Gerichtssäle quasi sein Arbeitsplatz.

Anekdoten dieser Art kann der 37-Jährige einige zum Besten geben. Beispielsweise die von der Richterin, die ihn aufforderte, sich auf den Platz für den Angeklagten zu setzen. Bis er seine Robe herausholte und das Missverständnis aufklärte. Ärgert er sich darüber, dass manche ihm mit Vorurteilen begegnen?

WAS IST EIN STRONGMAN? Strongman ist heute die übliche Bezeichnung für einen Kraftsportler, der in verschiedenen Vergleichen mit anderen Strongmen seine körperliche Stärke unter Beweis stellt. Wegen der unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Wettkampfdisziplinen sind bei diesem Sport mehr Kraftausdauer und Kondition gefragt. (Quelle: Wikipedia)

"Nein, gar nicht", meint er. "Das ist ja nicht böse gemeint. Und die Blicke auf der Straße bemerke ich schon gar nicht mehr - dafür wird man irgendwann blind." Seine Frau mache ihn mitunter darauf aufmerksam, dass Fremde ihn anstarren oder sogar heimlich fotografieren.

Schwitzen für den Titel: Strongmen wie Raffael Gordzielik wissen ihre Kraft einzusetzen. (Foto: Matthew Pover)

"Ich war schon immer der Größte - körperlich definitiv."

Raffael Gordzielik, Jurist und Strongman aus Marburg

Einige fragen sogar ganz direkt nach einer gemeinsamen Aufnahme. Denn Raffael Gordzielik ist nicht nur Jurist, sondern auch Kraftsportler. Seine Muskelpakete kommen nicht von ungefähr: Als "German Godzilla" präsentiert er auf Instagram sein hartes Training, das ihm schon dreimal den Titel "stärkster Mann Deutschlands" einbrachte. Bereits als Kind sei er immer der Größte und einer der Stärksten gewesen - "körperlich definitiv", auf diese Ergänzung legt er Wert. "Ich habe immer Sport gemacht", blickt Gordzielik zurück, "eigentlich habe ich sämtliche Sportarten durchprobiert." Aufgewachsen ist der heute 37-Jährige in Bad Hersfeld, nachdem er als Spätaussiedler mit seiner Familie vom polnischen Pyskowice nach Deutschland gezogen war.

Beim Fußball sei er sehr körperlich aufgetreten, auch in Schwimmen oder Handball habe er sich versucht. Seine wahre Passion galt jedoch dem Kraftsport: "Das hat mich schon immer fasziniert."

Als er - relativ - klein war, habe er Filme mit Arnold Schwarzenegger geguckt, etwas später kamen Armdrücken und erste Übungen mit Kurzhanteln dazu. Im Alter von 17 Jahren schließlich begann er tatsächlich mit dem Training.

Wegen seiner beeindruckenden Statur wurde er im Kraftraum angesprochen, ob er sich nicht an American Football versuchen wolle. Der Beginn einer zweiten sportlichen Leidenschaft: "Ich habe mich in diese Sportart verliebt."

Mit 21 Jahren begann Raffael Gordzielik seine Laufbahn bei den Assindia Cardinals in Essen, ehe er 2008 zu den Marburg Mercenaries wechselte und mit diesem Team mehrmals das PlayOff-Halbfinale erreichte. In Marburg lernte er auch Carsten Dalkowski kennen, Präsident der Mercenaries und Rechtsanwalt - und übrigens derjenige, der das eingangs skizzierte Missverständnis aufklärte.

2012 schließlich nahm Gordzielik zum ersten Mal an einem Strongman-Wettbewerb teil: In Gudensberg wurde er "stärkster Mann aus Hessen".

Zwei Jahre später startete der Hüne dann durch, schaffte es 2015 und 2016 zum Vizemeister und erhielt von 2017 bis 2019 durchgehend den begehrten Titel "stärkster Mann Deutschlands".

Zwei Meter groß, 174 Kilo schwer, davon der allergrößte Teil Muskeln - kein Wunder, dass manche dem 37-jährigen Kraftsportler nachstarren, wenn er durch Marburg geht. Oder durch die Hallen des Gerichtsgebäudes. "Im Gespräch mit Mandanten bin ich eigentlich noch nie Vorurteilen begegnet", sagt der Jurist. "Da geht es dann doch eher darum, dass ich ihnen fachlich kompetent bei rechtlichen Problemen helfe."

In der Freizeit könne es allerdings zu ähnlichen Verwechslungen kommen wie im Gerichtssaal: "Ich wurde schon abends im Club für den Türsteher gehalten", meint er.

In Wettkampfphasen 10.000 Kalorien am Tag

Der smarte Riese hat eine sympathische und durchweg freundliche Ausstrahlung. Wenn er über jene Themen spricht, für die er sich begeistert, tut er das mit Charme und Humor. Neben seinem Job ist das sein Sport - was genau macht die Faszination daran aus, Lastwagen zu ziehen und Ölfässer zu werfen?

Anders als für Bodybuilder gehe es für Strongmen nicht darum, an einem Tag optisch zu glänzen. "Wir küren tatsächlich den Stärksten, bauen also Muskeln auf, ohne dass der Körperfettanteil eine Rolle spielt", erklärt Raffael Gordzielik. Das Ziel sei, funktionelle Kraft zu bekommen und diese auch zu nutzen.

Dennoch sei eine ausgewogene Ernährung wichtig: Der Zwei-Meter-Mann nimmt alle zwei Stunden eine Mahlzeit zu sich, in Wettkampfphasen sind das 10.000 Kalorien am Tag. Trainingseinheiten dauern auch schon mal fünf Stunden. Kein Wunder: Unter anderem bewegt der Strongman riesige Autoreifen mit einem Gewicht von 500 Kilo, wenn er sich mit anderen misst.

"Das Training ist der Spaßfaktor", stellt er klar. Ohne Leidenschaft sei es gar nicht möglich, diese Sportart auszuüben, denn man müsse sich bewusst machen, dass eine solche Statur im Alltag durchaus auch Probleme mit sich bringe. Er sei beispielsweise nicht in der Lage, die Arme eng an den Körper anzulegen, sagt Gordzielik. Und nennt in diesem Zusammenhang ein anschauliches Beispiel aus der täglichen Körperpflege, bei der ihm die Bewegung, einen Arm in Richtung unterer Rücken zu bringen, ebenfalls kaum möglich sei.

Platzprobleme in Taxi, Flugzeug oder Kino, die Suche nach passender Kleidung, dazu die stete Selbstdisziplin, was Training und Ernährung angeht: "Man muss das wirklich wollen", fasst der freundliche Riese zusammen. "Und ohne die Unterstützung durch meine Familie wäre es praktisch überhaupt nicht möglich." Diese sei kürzlich um ein siebtes Mitglied gewachsen, berichtet er stolz.

Da seine Frau ebenfalls selbstständig sei und es wegen der Verantwortung in bewegten Zeiten wichtig sei, für die Zukunft planen zu können, habe er sich beruflich verändert. "Ich habe meine Kanzlei aufgegeben und bin in den öffentlichen Dienst gewechselt", erläutert Gordzielik, der in Marburg studiert hat und der Universitätsstadt an der Lahn auch treu bleiben wird.

Er nimmt an einem Trainee-Programm für Juristen teil, bei dem er in einer Justizvollzugsanstalt arbeiten wird - mit dem Ziel, irgendwann einmal Gefängnisdirektor zu werden oder eine Stelle beim Justizministerium anzutreten. Wo genau er eingesetzt wird, möchte er nicht verraten.

"Ich habe nach neuen Herausforderungen und einem krisensicheren Job gesucht", begründet er den Wechsel in diese Tätigkeit. Seine sportlichen Ambitionen behalte er bei, daran lässt er keinen Zweifel. Längst hat sich der "German Godzilla" einen ähnlichen Bekanntheitsgrad erarbeitet wie das japanische Filmmonster, nach dem er sich benannt hat.

"Wenn mich jemand anspricht oder mal ein gemeinsames Foto machen will, ist das völlig in Ordnung und freut mich sogar", meint er. Wer ihn kennenlerne, überwinde vielleicht das Vorurteil, dass Muskeln mit Dummheit gleichzusetzen seien.

Und da ist es sicher auch kein Problem, wenn mal jemand ruft: "Da ist er!"