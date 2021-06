5 min

Maskenpflicht in Schulen durch die Hintertür?

Nach Lockerungen müssen Schüler in Hessen im Unterricht keine Masken mehr tragen. Ob sie von ihrem Recht Gebrauch machen sollen, ist an Schulen in Marburg-Biedenkopf umstritten.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf