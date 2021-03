Maskenpflicht und Alkoholverbot in fünf Städten

Der Corona-Stab des Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am Dienstagmittag ein Alkoholverbot sowie eine Maskenpflicht für besonders frequentierte öffentliche Bereiche beschlossen. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Corona-Stab des Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am Dienstagmittag ein Alkoholverbot sowie eine Maskenpflicht für besonders frequentierte öffentliche Bereiche beschlossen. Das gilt vom Donnerstag, 1. April, zunächst bis zum 18. April. Betroffen sind von den jeweiligen Kommunen gemeldete Bereiche in Marburg, den Stadtallendorf, Biedenkopf, Neustadt und Bad Endbach. Eine entsprechende Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht. Weitere Maßnahmen werden vorbereitet.

Zudem prüft der Landkreis auf Grundlage des Eskalationskonzeptes der Landesregierung weitergehende Maßnahmen für den Fall, dass die Inzidenz für mehrere Tage die Marke von 200 überschreitet. Am Dienstag lag sie im Kreis bei 150,9.

"Aktuell gilt in Bezug auf das Infektionsgeschehen in Marburg-Biedenkopf nach wie vor, dass sich die Fallentwicklung im Landkreis nicht an größeren Einzelereignissen festmachen lässt", heißt es aus dem Kreishaus. Grund hierfür sei insbesondere die Verbreitung der ansteckenderen sogenannten "britischen Variante" des Corona-Virus, B.1.1.7. Nach aktuellem Stand sei davon auszugehen, dass die Neuinfektionen mittlerweile zum allergrößten Teil auf diese Variante zurückgehen. Andere Virus-Varianten sind bislang im Kreisgebiet nicht bekannt geworden.

In Marburg sind von den Maßnahmen fast die gesamte Innenstadt, vom Bahnhof über die Oberstadt bis hinauf zum Schloss betroffen. Auch auf den Lahnwiesen bis zur Südspange und den Parks der Stadt gelten die neuen Regeln. Einbezogen ist auch der Messeplatz im Afföller.

In Biedenkopf gilt die Verschärfung nur für die Parkplätze vor dem Schloss. In Bad Endbach sind der Kurpark und die Konzertmuschel betroffen.

In Stadtallendorf wurde Treffpunkte an Parkplätzen und an Schulen aufgeführt. In Neustadt sind der Bahnhofsvorplatz und der Marktplatz betroffene.

20 neue Corona-Fälle registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Dienstag, 30. März. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt damit bei 8015.

Am Dienstag wurden 23 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (+3). Davon benötigen sechs Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 245.

790 aktive Fälle (-5) waren am Dienstag im Landkreis bekannt. Die Zahl der Genesenen ist um 20 auf 6980.

Das Gesundheitsamt hat innerhalb der vergangenen sieben Tage insgesamt 372 neue Corona-Fälle registriert. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf weist daher derzeit eine Inzidenz von 150,9 auf (+3,6).

Insgesamt 29 276 Personen wurden bis Montagabend im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen Covid-19 geimpft. Davon haben 9284 Personen bereits die Zweitimpfung erhalten.