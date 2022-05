Mehr Männer in den Kindergärten in Marburg-Biedenkopf

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf zeigt der Ruf nach mehr Männern in Kitas einen gewissen Erfolg: Deren Quote erhöhte sich von 4,9 (2011) auf 8,6 (2021) Prozent. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Wo gehen die meisten Männer in den Kindergarten? Auf alle Fälle in den Städten. Bei der vorigen Erfassung des "männlichen pädagogischen Personals" in Deutschland führte Leipzig mit 16,7 Prozent Männeranteil vor Potsdam und Kiel mit jeweils 16,2 Prozent. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt der Anteil bei 8,6 Prozent. Damit kletterte er um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

In der Bundesliga der Kindergarten-Erzieher belegt der Landkreis damit derzeit den 77. Platz unter 402 bundesweit ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Die niedrigste Quote wird aus Bayern gemeldet: Der Kreis Tirschenreuth hat einen Anteil von 0,8 Prozent.

2011 und in den folgenden Jahren gab es Appelle und ein Förderprogramm aus EU-Mitteln. Was hat es gebracht? 7,5 Prozent Männer gehören heute bundesweit zum pädagogischen Kita-Personal. 2011 waren es 3,8 Prozent. Doch nach wie vor gibt es starke Unterschiede beim männlichen Drang in die Kindertagesstätte. Männer sind deswegen weiter eher Exoten in den Einrichtungen zur vorschulischen Kinderbetreuung.

Im Kreis Marburg-Biedenkopf zeigte der Ruf nach mehr Männern aber durchaus gewissen Erfolg: Hier erhöhte sich die Männer-Quote von 4,9 (2011) auf 8,6 (2021) Prozent. In Hessen hat sich die Quote von 5,9 auf 9,3 Prozent entwickelt.

Trotzdem bleibt es dabei, dass die Erziehungstätigkeit in Kindertageseinrichtungen von Frauen dominiert wird. Aber wo ist das Problem? Dass Männer die Erziehung bereichern können, wird von der Wissenschaft anerkannt. Mehr Männer in die Kita zu locken, wäre deswegen eine Variante. In Norwegen werden deshalb bei gleicher Eignung Männer bevorzugt eingestellt.

Aber es gibt ja noch eine Variante: Väter in der Familie oder dem Partnerverbund, die den Zweck des männlichen Vorbildes durchaus auch erfüllen können. Vorausgesetzt: Papa gehört zur Familie und das Kind darf aus der Kita auch mal nach Hause. Sozusagen in Elternzeit.