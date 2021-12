Mehr schnelle Busse für den Landkreis

Der jetzt anstehende Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Dazu zählt auch der Einsatz neuester Fahrzeuge. Foto: Becker Reisen

MARBURG-BIEDENKOPF - Am vergangenen Sonntag hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf den Fahrplan 2022 umgestellt. Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf ergeben sich Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Nachdem im Dezember 2020 das Expressbus-Bündel Mittelhessen mit insgesamt vier Linien im Westteil des Landkreises startete, fährt nun mit der neuen Expressbuslinie X35 die erste direkte und schnelle Ost-West-Verbindung zwischen Alsfeld und Marburg.

Verbindungen zwischen Marburg und Gladenbach

Die Fahrgäste profitieren von kurzen Reisezeiten auf der ganzen Wegstrecke von Marburg Hauptbahnhof über das Uniklinikum, Kirchhain und Stadtallendorf bis nach Alsfeld. So verkürzt sich beispielsweise die Fahrtzeit zwischen Stadtallendorf und Marburg Universitätsklinikum um zehn Minuten. Von Kirchhain bis zum Campus Lahnberge der Universität Marburg halbiert sie sich von 31 auf 16 Minuten. Die Gesamtfahrtdauer von Alsfeld Bahnhof bis Marburg Hauptbahnhof beträgt eine Stunde und 15 Minuten. Dabei sparen Fahrgäste 26 Minuten ein.

Aus dem Ostteil des Landkreises entstehen somit sehr gute Direktverbindungen zum Hochschulstandort auf den Lahnbergen und dem Universitätsklinikum Marburg. In Alsfeld ermöglicht der neue X35 gute Übergänge zu den Zügen von und nach Fulda. Außerdem bestehen gute Anschlussbeziehungen zu der ebenfalls neu eingerichteten X-Busverbindung in Richtung Bad Hersfeld.

Gute Verknüpfungen zum weiterführenden Bahn- und Busverkehr prägen auch die bereits bestehenden Schnellbuslinien im Hinterland zwischen Biedenkopf und Dillenburg (X41), Biedenkopf und Gladenbach (X40), Gladenbach und Herborn (X37) sowie Gladenbach und Marburg (X38).

Der Expressbus X38 zwischen Marburg und Gladenbach verkehrt künftig auch samstags zwischen 6.30 Uhr und 21.30 Uhr im Stundentakt und schafft damit in 26 Minuten zusätzliche Verbindungen zwischen dem Hauptbahnhof Marburg und der Kirschenmarktstadt. Neu ist auch ein Nachtbus der Linie 383, der an Wochenenden von Marburg um 0.50 Uhr nach Gladenbach fährt.

Die neuen Busse bieten ein hohes Maß an Fahrgastkomfort und Sicherheit: Eine gut lesbare elektronische Anzeige informiert die Fahrgäste zusätzlich zu den akustischen Haltestellen- und Umsteigeansagen über die nächste Haltestelle. Die Niederflurbusse verfügen über eine Fläche für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Rollstuhl, mit Kinderwagen oder Fahrrädern, die dank der Fahrzeugabsenkung an der Einstiegsseite oder einer Rampe ein- und aussteigen können. In den Express-Bussen kann zudem kostenlos WLAN genutzt werden. Die neuen Fahrzeuge sind auch klimatisiert und erfüllen die höchste Abgasnorm Euro VI.

Abgesehen von den X-Bussen, wird ab dem Fahrplanwechsel auch die bisherige regionale Buslinie MR-70 in Kooperation mit dem RMV und dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) neu gestaltet: Diese Busse fahren künftig ohne Umstieg als Linie 570 von Kirchhain über Rauschenberg, Gemünden (Wohra), Haina (Kloster) bis Frankenberg. Der neue 570er fährt von Montag bis Freitag jede Stunde, von den Morgenstunden bis abends um 22 Uhr. Am Samstag sind die Busse zweistündlich, an Sonn- und Feiertagen im Drei-Stunden-Takt unterwegs. In Frankenberg bestehen Übergänge zu den Zügen von und nach Korbach.