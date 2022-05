Mehr Sicherheit für Motorradfahrer in Marburg-Biedenkopf

"Die wichtige Aufgabe des Unterfahrschutzes ist es, die Schwere der Verletzungen bei Motorradunfällen zu mindern": Die Konstruktion an Leitplanken schließt die Lücke zwischen Boden und Schutzplankenholm. Foto: Hessen Mobil

MARBURG-BIEDENKOPF - 470 Kurven auf Bundes- und Landesstraßen mit einem erhöhten Motorradaufkommen respektive höheren Unfallgeschehen mit Motorrädern hat Hessen Mobil nach eigenen Angaben bereits mit zusätzlichem Unterfahrschutz ausgestattet. Das entspreche rund 28 000 Metern Straße. "Die wichtige Aufgabe des Unterfahrschutzes ist es dabei, die Schwere der Verletzungen bei Motorradunfällen zu mindern", so Hessen-Mobil-Präsident Heiko Durth. Zudem seien hessenweit 132 Kurvenleittafeln aus Metall auf Bundesstraßen und 353 auf Landesstraßen durch solche aus Kunststoff ersetzt worden. Ziel sei es, schwere Verletzungen bei Motorradunfällen weiter zu reduzieren. Langfristig sollen daher auch die konventionellen Richtungstafeln aus Metall in kritischen Kurven ohne seitliche Schutzplanken durch eine Kunststoffvariante ersetzt werden. Die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2021 in Hessen sei zwar gegenüber dem Vorjahr auf 130 617 Unfälle wieder leicht angestiegen (plus 6,3 Prozent). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden liege mit knapp 17 200 Unfällen jedoch auf einem historisch niedrigen Wert und sei gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Die Zahl der dabei getöteten Personen im hessischen Straßenverkehr hätte sich auf 183 Personen verringert (minus 10,7 Prozent).

Diesem rückläufigen Trend folgten auch die Unfallzahlen mit Beteiligung von Motorradfahrern. 2021 seien hier insgesamt 3161 Unfälle (minus 11,7 Prozent) registriert worden. Die Zahl der Unfälle mit Personenschäden habe sich auf 2248 Unfälle (minus 13,7 Prozent) reduziert. Die Zahl der dabei tödlich Verunglückten in dieser Gruppe sei auf 37 gesunken (minus 31 Prozent). Hauptunfallursachen seien zu hohe Geschwindigkeiten sowie Fehler beim Abstandhalten und Überholen.