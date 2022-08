Mehrere Fernradwege führen durchs Hinterland

Weite Felder, das Biedenkopfer Schloss im Rücken: Der Lahnradweg vereint mehrere überregionale Radwege. Foto: Mark Adel

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit dem Rad eine Runde drehen - dazu laden wir derzeit in unserer Serie "Heimat erfahren". Aber oft locken die grünweißen Rad-Wegweiser auch in die Ferne. Welche überregionalen Radwege führen durch den Landkreis? Und welche örtlichen Radtouren sind ausgeschildert? Eine Auswahl der beliebtesten Strecken.

Lahnradweg

Der bekannteste Radweg, der durchs Hinterland verläuft, ist wohl der Lahnradweg. Er ist 245 Kilometer lang und führt von der Lahnquelle am Lahnkopf bei Netphen im Siegerland bis zur Mündung der Lahn in den Rhein in Lahnstein. Der Lahnradweg trägt vier von fünf möglichen Sternen und wurde damit vom ADFC als Qualitätsroute ausgezeichnet.

Für eine Tagestour bietet sich der Abschnitt zwischen der Lahnquelle und Marburg (68 Kilometer) an. 245 Höhenmeter geht es bergauf, 673 bergab. Der Weg führt unter anderem durch Wallau und an Biedenkopf vorbei.

Der Lahnradweg endet in Lahnstein.

Radfernweg R2

Der Hessische Radfernweg R2 beginnt bei Wallau. Bis Cölbe ist er mit dem Lahnradweg identisch, führt aber über Kirchhain und durch Osthessen bis hin zur Landesgrenze nach Bayern. Insgesamt ist der R2 195 Kilometer lang.

Radfernweg R8

Ein weiterer hessischer Fernradweg streift das Hinterland: Der R8 ist etwa 310 Kilometer lang und führt von Frankenberg nach Heppenheim. Dabei verläuft er durch Weifenbach, Wallau, Breidenstein, Breidenbach, Niederdieten und Oberdieten.

Radfernweg R6

Der R6 verläuft nicht im Hinterland, aber durch Kirchhain - und die Stadt im Ostkreis lässt sich gut per Bahn erreichen. Die Route ist insgesamt 380 Kilometer lang und beginnt in Diemelstadt. Von Frankenberg aus führt der R6 durchs Wohratal nach Kirchhain und von dort weiter Richtung Homberg (Ohm). Ende ist in Lampertheim.

NÜTZLICHE HELFER BEI DER PLANUNG Eine Übersicht über alle Radrouten in Hessen gibt der Radroutenplaner Hessen, den es als App sowie im Internet (radroutenplaner.hessen.de). Dort sind die hier beschriebenen Radtouren sowie weitere im Landkreis-Marburg-Biedenkopf zu finden. Nutzer können sich Themenrouten anzeigen lassen, eigene Touren planen und jeweils auch als GPS-Dateien für Navigationsgeräte exportieren. Man kann sich auch den besten Weg zur Arbeit anzeigen lassen oder den nächsten Fahrradverleih suchen. Ein ähnliches Angebot gibt es mit radroutenplaner.nrw.de auch für das Nachbarland. Zu den großen überregionalen Radwegen wie dem Lahnradweg ist im Buchhandel auch Kartenmaterial erhältlich.

D-Route 4

Die D-Route 4 (Mittelland-Route) ist ein 1026 Kilometer langer Radfernweg in Deutschland und verbindet Aachen mit Zittau. Dabei führt der Weg auch durch Marburg-Biedenkopf, unter anderem auf der Route des Lahnradwegs. Die D-Routen sind ein System von deutschlandweit zwölf Radfernwegen.

Lahn-Eder-Radweg

Der Lahn-Eder-Radweg ist ein 32 Kilometer langer Verbindungsweg zwischen den Flussradwegen an Lahn (Lahntalradweg) und Eder (Ederradweg). Er führt von Sarnau nach Frankenberg.

Treisbachtalradweg

Der 21 Kilometer lange Treisbachtalradweg startet am Lahntalradweg in Biedenkopf. Von dort geht es steil bergauf und schließlich wieder hinunter ins Treisbachtal durch Engelbach, Treisbach und Oberndorf nach Amönau. Am Zusammenfluss von Treisbach und Asphe trifft man auf ein reizvolles Ensemble, bestehend aus Deutschlands ältestem Teehaus (erbaut 1615), das dem Maler Otto Ubbelohde um 1905 als Vorbild für seine Illustration des Rapunzelmärchens diente, und der Kirche. Ihren Abschluss findet die Route in Wetter.

Salzböderadweg

Der Salzböderadweg ist 29 Kilometer lang und führt von der Salzbödequelle bei Hartenrod nach Odenhausen.

Rotary-Hinterland-Tour

Auch die Rotary-Hinterland-Tour ist Teil des Radwegenetzes in Hessen. Er führt auf einem 35 Kilometer langen Rundkurs durch das Hinterland. Die Strecke ist in beide Richtungen zu fahren und mit ihren vier kurzen, leichten Steigungen auch von Kindern zu bewältigen.

Burgwaldradweg

Die Route beginnt am Cölber Eck und führt über Schönstadt, Oberrosphe ins Herz des Burgwaldes. An den Franzosenwiesen vorbei radelt man zum Christenberg und hinunter zur Wetschaft. Durch Wetter und Göttingen geht es zurück zum Ausgangspunkt. Der Weg ist 38 Kilometer lang.

Seenradweg

Über 44 Kilometer führt der Seenradweg von Wallau nach Niederweidbach am Aartalsee. Der Weg führt vorbei am Perfstausee über Angelburg. Von dort geht es dem Siegbach folgend zum Aartalsee. Aus beiden Richtungen ist nur jeweils einmal die Höhe zu erstrampeln.

Geopark-Montanroute

Die 95 Kilometer lange Strecke startet in Wallau. Radfahrer können die Bergbaugeschichte der Region kennenlernen und sich auf die Spur dieser 2000 Jahre zurückreichenden Tradition begeben. Neben zahlreichen bergbauhistorischen Stätten laden unterwegs immer wieder spannende Besuchereinrichtungen, wie der Besucherstollen Ypsilanta in Oberscheld, die Villa Grün in Dillenburg oder das Besucherbergwerk Grube Fortuna in Solms-Oberbiel, zu einer Verschnaufpause ein. Die Landschaft des Lahn-Dill-Berglands erwartet die Radfahrer ebenso wie das Dilltal, Lahntal sowie Westerwald und Taunus. Die Route verläuft auf bestehenden Radwegen vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland bis in den östlichen Hintertaunus nach Brandoberndorf. Von dort bestehen ÖPNV-Verbindungen zurück ins Dill- und Lahntal.

Otto-Ubbelohde-Radweg

Der 54 Kilometer lange Rundweg verbindet das Otto-Ubbelohde-Haus, Wohnhaus und Atelier des Malers, in Goßfelden mit Orten im Burgwald, die er für seine Grimm-Märchenillustrationen als Vorlage verwendet hat. Der Radweg verläuft gen Westen der Lahn entlang nach Sterzhausen. Der dortige Kirchturm und die Höhenzüge dienten einer Illustration zum "Hans im Glück" als Vorlage. In Wetter wurde der Diebsturm, ein Turm der Stadtmauer, in der Zeichnung zu den "Die zwölf Jäger" verarbeitet. Durch die reizvollen Bachtäler der Wetschaft und des Treisbaches führt die Route nach Amönau, wo den Maler das alte Teehaus zum "Turm der Rapunzel" inspiriert hat. Über Niederasphe, Wollmar und Münchhausen erreicht die Route den Christenberg. Seine Umgebung diente Ubbelohde bei mehreren Zeichnungen als Anregung, wie zum Beispiel das alte Küsterhaus als Hexenhäuschen in "Hänsel und Gretel" oder das Grab der Mutter von "Aschenputtel" im Schatten der Martinskirche.

Durch den Burgwald verläuft der Radweg, bis sich bei Mellnau die Landschaft wieder öffnet und einen Blick auf die Burg Mellnau freigibt. In der Fantasie des Malers schüttelt dort hoch über den Wolken im dichten Schneegestöber Frau Holles Goldmarie das Bettkissen aus. Auch Motive für die Märchen "Eisenhans" und "Däumling" fand Ubbelohde auf der Burg Mellnau. Die Route endet, über Wetter und Niederwetter verlaufend, am Ausgangspunkt.

Radweg Deutsche Einheit

Der Radweg Deutsche Einheit verläuft auf einer Gesamtstrecke von rund 1100 Kilometern von Bonn kommend durch sieben Bundesländer nach Berlin. Dabei führt er von Frohnhausen über Cölbe und Neustadt auch durch Marburg-Biedenkopf.