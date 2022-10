Mit dem Online-Routenplaner zur Schule radeln

Testen den neuen Schulradroutenplaner (v.l.): Sebastian Grimm vom Fachdienst Kreisentwicklung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Thorsten Lerch vom Schülerradroutenbeirat, Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier, Landrat Jens Womelsdorf, Felix Rensch-Opelt, Projektleiter der ivm GmbH, und Richard Bencik-Rezmann vom Fachdienst Kreisentwicklung. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Bedienung ist einfach: Schule auswählen, Startadresse eingeben und Route berechnen lassen. So einfach zu handhaben ist der "Schülerradroutenplaner" für den Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Universitätsstadt Marburg.

Wer den Schulweg auf zwei Rädern zurücklegt, tut etwas für seine Gesundheit und agiert umweltbewusst. "Damit Schülerinnen und Schüler auch voller Vertrauen und sicher auf ihre Fahrräder steigen, haben wir für den Landkreis Marburg-Biedenkopf nun ein Schülerradroutennetz erarbeitet", erklärt Landrat Jens Womelsdorf (SPD).

hessenweit 7800 Kilometer

Der Radroutenplaner sei ein weiterer wichtiger Schritt, um den Radverkehr im Landkreis zu stärken und zur Verkehrswende beizutragen. "Wir haben uns entschlossen, künftig dort, wo es möglich und sinnvoll ist, auch für sichere und attraktive Fahrradabstellanlagen an den Schulen zu sorgen", ergänzt Marian Zachow, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent des Landkreises Marburg-Biedenkopf (CDU). Der "Schülerradroutenplaner" ist ein Projekt des Integrierten Verkehrs- und Mobilitätsmanagements Region Frankfurt-Rhein-Main (ivm), das im Rahmen des Fachzentrums Schulisches Mobilitätsmanagement des Landes Hessen gefördert wird. 583 weiterführende Schulen in Hessen sind bereits an das Schülerradroutennetz angeschlossen, das mittlerweile eine Gesamtlänge von rund 7800 Kilometern aufweist. Gemeinsam mit den Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg wurden für alle Standorte der 28 weiterführenden Schulen mit mehr als 16.000 Schülern Schülerradrouten erarbeitet.

Die erarbeiteten Routenvorschläge waren in sogenannten Schülerradroutenbeiräten mit Vertretern von Schulen, Politik, Verwaltung und Polizei abgestimmt worden und wurden anschließend durch die ivm als koordinierende Stelle im Schülerradroutenplaner Hessen veröffentlicht. "Mit dem Projekt im Landkreis Marburg-Biedenkopf haben wir einen weiteren Meilenstein hin zu einem hessenweiten Schülerradroutennetz erreicht", so Felix Rensch-Opelt, Projektleiter bei der ivm.

Das fertige Netz umfasst den gesamten Landkreis, immer mit einem Fünf-Kilometerradius um die jeweilige Schule. Die Darstellung im Schülerradroutenplaner beinhaltet neben den Radrouten auch so genannte Aufmerksamkeitspunkte, die auf Verkehrssituationen, die eine besondere Aufmerksamkeit erfordern, hinweisen. Zudem liegen für die angeschlossenen Schulen nun Steckbriefe zum Radverkehr vor, unter anderem mit Hinweisen zu Fahrradabstellanlagen.

Steckbriefen zum Radverkehr

"Beteiligte Kommunen erhalten, ganz nebenbei, wertvolle Hinweise zur Verbesserung ihrer Fahrradinfrastruktur, die wir seitens des Kreises den Kommunen gerne zur Verfügung stellen, aber auch bei der Evaluierung des Radverkehrs-Entwicklungs-Plans und Variantenprüfungen bei Radwegeplanungen berücksichtigen werden" ergänzt Landrat Womelsdorf.

Die Erarbeitung von Schülerradroutennetzen ist ein Element des Beratungsprogramms "Besser zur Schule". Angeboten wird dieses kostenlose Programm vom Fachzentrum Schulisches Mobilitätsmanagement, das das Land Hessen ins Leben gerufen hat. Die Radrouten sind abrufbar unter www.schuelerradrouten.de.