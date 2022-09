Mit der Dampflok durch den Herbst

Eisenbahnromantik pur - wartet auf die Teilnehmer der Dampfzugsonderfahrten. Im Oktober geht es nach Idstein und nach Rüdesheim. Foto: Gregor Atzbach

TREYSA - Die Eisenbahnfreunde Treysa konnten ihren Lokschuppen mit einer alten Bekannten, der schweren Güterzugdampflok 52 1360-8 bereichern. Diese habe, so die Eisenbahnfreunde, in der Vergangenheit bewiesen, dass sie trotz des Alters von 79 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen gehört und wird jetzt im Schuppen ein Zuhause finden.

Zur goldenen Jahreszeit bieten die Eisenbahnfreunde wieder Fahrten in den historischen Zügen an: Gereist wird, wie es zu Großmutters Zeiten üblich war, denn in den Historischen Abteilwagen lassen sich noch die Fenster öffnen und die Heizung wird mit Dampf betrieben. Im geschichtsträchtigen Speisewagen erhalten die Fahrgäste kleine Speisen und Getränke.

Dies sind die nächsten Fahrten: Am 15. Oktober geht es mit dem Dampfsonderzug, gezogen von der Güterzugdampflok 52 1360, nach Idstein. Die Teilnehmer können Sehenswürdigkeiten wie den Hexenturm und das Schloss sowie eine 900 Jahre alte Stadt entdecken. Auf der Hinfahrt wird ein kleines Frühstück am Platz serviert.

Am 22. Oktober startet der Dampfsonderzug zu den "Tagen des Federweißen" nach Rüdesheim. Mit der Güterzugdampflok und in den historischen Abteilwagen samt Speisewagen geht es auf gemütlicher Fahrt nach Rüdesheim.

Dort kann man einen Spaziergang durch die Rüdesheimer Drosselgasse unternehmen und sich von ansässigen Winzern mit Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Während der Hinfahrt wird ein kleines Frühstück, sowie eine kleine Flasche Wein serviert.

Die Fahrkarten sind inklusive Rückfahrkarte und Sitzplatzreservierung. Da die Fahrten nur bei ausreichender Beteiligung stattfinden können, wird um frühzeitige Buchung gebeten.

Fahrkarten, Preise und weitere Informationen gibt es auf www.eftreysa.de oder unter Telefon 06698-9110441.