Mittelhessen: Fälle sexueller Gewalt nehmen stark zu

MITTELHESSEN - Die Zahl der Sexualstraftaten ist landesweit im vergangenen Jahr nahezu explodiert: Das hessische Innenministerium hat einen Anstieg um 30 Prozent (7333 Fälle in 2021) registriert. Im Bereich der Jugend- und Kinderpornografie sind die Delikte im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 86 Prozent auf insgesamt 3149 Fälle angestiegen. Alarmierende Entwicklungen - die auch in Mittelhessen zu erkennen sind. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen ist die Zahl der Sexualstraftaten in den vergangenen Jahren ebenfalls sprunghaft angestiegen: Von 713 im Jahr 2017 auf 996 im Jahr 2020. Das teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Die Entwicklung der Sexualstraftaten von 2017 bis 2020. (Grafik: Polizei Mittelhessen)

"Sexuelle Gewalt hat viele Gesichter: Die Bandbreite reicht von verbalen Belästigungen und scheinbar unabsichtlichen Berührungen über Masturbation vor einem Kind bis hin zu körperlichen Übergriffen und Vergewaltigung", so eine Sprecherin der mittelhessischen Polizei. Auch eine an das Kind gerichtete Aufforderung, selbst sexuelle Handlungen an sich oder anderen durchzuführen, sei eine Form des sexuellen Missbrauchs. Gleiches gelte für das Fotografieren oder Filmen von Missbrauchshandlungen sowie das Weiterverbreiten dieser Fotos und Videos.

Viele Tatverdächtige sind jünger als 21 Jahre

Grundsätzlich gelte: Auch Jugendliche und Heranwachsende, die in der digitalen Welt ihre Sexualität entdecken, sexualisierte Fotos und Videos aus freien Stücken aufnehmen beziehungsweise sie herunterladen und teilen, können sich strafbar machen. "Das sehen wir auch an der Statistik. Viele Tatverdächtige im Bereich der Kinderpornografie sind mittlerweile jünger als 21 Jahre", so die Sprecherin weiter. Was viele nicht wüssten: "Nicht nur eigenes Einstellen und aktives Weiterleiten von solchen Darstellungen stehen unter Strafe, sondern auch der Erhalt und Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten in Chat-Gruppen oder sozialen Medien kann bereits strafbar sein." Auch diese Fälle würden angezeigt und verfolgt.

Einen Anstieg der Sexualdelikte kann auch Barbara Koepper, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin der Beratungsstelle "Gegen unseren Willen" in Limburg, bestätigen. Seit 30 Jahren arbeitet sie mit Opfern von Missbrauch und sexualisierter Gewalt. "In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Menschen, die wir beraten, stark angestiegen", erklärt sie auf Anfrage. Im Jahr 2018 waren es noch 276 Menschen, die sich an den Verein gewandt haben, im Jahr 2019 ist die Zahl auf 356 gestiegen - und 2020 waren es 376. Die Zahlen und Auswertungen für das Jahr 2021 erwartet Koepper erst in ein paar Wochen.

Obwohl schon davor ein Anstieg zu verzeichnen war, ist für sie auch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende soziale Isolation ein ausschlaggebender Faktor für die Zahlen. Denn: "Missbrauch findet vor allem im familiären Rahmen oder im direkten Umfeld statt." Die steigende Zahl der Delikte im Bereich der kinder- und jugendpornografischen Straftaten sieht sie ebenfalls im Zusammenhang mit Covid-19: "Die Menschen verbringen in Zeiten von Corona noch mehr Zeit im Internet - und die Hürde, an pornografische Inhalte zu kommen, ist niedrig."

Vermehrt würden auch Kinder und Jugendliche mit pornografischen Inhalten konfrontiert. "Viele halten es für einen Gag, ein Foto von ihrem Penis zu verschicken. Dennoch ist das ein Straftatbestand. Doch das Bewusstsein dafür ist nicht immer da", so Koepper. Daran, dass ein solcher Anblick für viele Kinder, Jugendliche aber auch einige Erwachsene verstörend sein könne, würden viele Täter gar nicht bedenken. Dennoch seien der Besitz und das Verbreiten sexualisierter Inhalte strafbar. Schon allein der Erhalt solcher Inhalte kann geahndet werden.

Ein weiterer Faktor für die steigende Zahl der Sexualdelikte ist laut Koepper die gute Arbeit der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden: "Wenn zum Beispiel zehn neue Kripo-Beamte eingestellt werden, um kinder- und jugendpornografische Straftaten aufzudecken, steigen natürlich die Zahlen in diesem Bereich an." Und auch die Änderung des Paragrafen 177, die im Prinzip das Sexualstrafrecht reformiert hat, könnte laut Koepper einen Beitrag zu den gestiegenen Zahlen geleistet haben. Ziel dieser Gesetzesänderung, die 2016 in Kraft getreten ist und für die zuvor unter dem Slogan "Nein heißt nein" geworben wurde, war es, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht besser zu schützen.

Nun stehen auch sexuelle Taten unter Strafe, die "ohne erkennbaren Willen" an einer Person vorgenommen werden. Das bedeutet, es werden nicht mehr nur sexuelle Übergriffe geahndet, die mit Gewalt oder Gewaltandrohung einhergehen. "Davor war es beispielsweise straffrei, wenn eine Person einer anderen von hinten etwa an die Brust gegriffen hat", erklärt Koepper dazu. Diese Entwicklung begrüßt die Expertin - und doch: "Alle Menschen, die ich beraten habe, haben 'Nein' gesagt oder deutlich gemacht, dass sie mit der Situation nicht einverstanden sind. Darin liegt nicht das Problem", ist sie sicher. Vielmehr würden die Täter die Gegenwehr einfach ignorieren. "Dennoch: Nein zu sagen, ist sehr wichtig", so Koepper.

Wie Opfer und Angehörige im konkreten Fall reagieren und vorgehen können, ist Teil der Präventionsarbeit von Koepper und ihrem Team. Denn die Dunkelziffer von Sexualstraftaten ist sehr hoch. "Schätzungen zufolge wird einer von zehn Fällen zur Anzeige gebracht, andere Experten schätzen, dass das Verhältnis sogar nur bei 1:20 liegt." Dass sich Betroffene oft niemandem anvertrauen, hat laut Koepper verschiedene Gründe: "Zum einen sind da natürlich die Scham und die Schuldgefühle", erklärt sie. Opfer von Missbrauch oder Vergewaltigung hätten oft auch Angst, dass ihnen nicht geglaubt würde. In manchen Fällen sei diese Sorge sogar berechtigt, wie Koepper berichtet: "Ich kenne einen Fall, bei dem sich ein betroffenes Kind seinem Lehrer anvertraut hat", so Koepper. Dieser hätte dem Kind aber nicht geglaubt.

Ein weiterer Grund, warum sich Betroffene oft nicht offenbaren, ist die Angst vor einer Anzeige. "Man darf nicht vergessen, dass die Opfer in den Vernehmungen sehr detaillierte und intime Angaben machen müssen, und das vor einer fremden Person." Obwohl die Polizisten sehr gut im Umgang mit Missbrauchsopfern geschult seien, sei die Hemmschwelle immer noch sehr groß.

Auch die Täter selbst haben oft einen großen Einfluss auf das Schweigen ihrer Opfer. "Die Täter suchen sich ihr Opfer meistens ganz bewusst aus und setzen es anschließend unter Druck." Und wenn das Opfer sich doch irgendwann dazu entschließen sollte, zu reden, würden die Täter das in aller Regel abstreiten. "Täter, die eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Missbrauch zugeben, sind meiner Erfahrung nach eine absolute Seltenheit", sagt Koepper.

Damit noch mehr Opfer gehört und Täter bestraft werden können, sieht die Expertin auch die Gesellschaft in der Pflicht. "Man sollte Kindern und Jugendlichen genau zuhören und auch lernen, Andeutungen zu verstehen", erklärt sie. Um Kinder, Eltern und auch Fachpersonal wie Lehrer und Sozialarbeiter dafür zu sensibilisieren, hat der Limburger Verein ein großes Präventions- und Schulungsangebot. "Doch dafür braucht es auch die finanziellen Mittel. Leider müssen wir immer wieder aufs Neue um unseren Haushalt kämpfen", so Koepper.

Auch die Polizei betreibt Prävention. "Eltern, Schulen sowie sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche werden mit Aufklärungsflyern, einer Informationskarte mit Fragen und Antworten sowie einer Notfallkarte für das wichtige Thema und die neue Beratungshotline sensibilisiert. Die hessische Polizei steht Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen darüber hinaus mit den Expertinnen und Experten aus den Präventionsdienststellen der jeweiligen Polizeipräsidien und dem Hessischen Landeskriminalamt bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung und bietet an, bei Bedarf in möglichst zentralen Informationsveranstaltungen zu unterstützen", so die Sprecherin.

Zudem hat die hessische Polizei seit Anfang der Woche eine Hotline zur Prävention und Aufklärung über die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie eingerichtet. Unter 0800 55 222 00 können sich Eltern und junge Menschen an Präventionsexperten wenden.