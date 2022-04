Mittelhessen: Rekord-Inflation sorgt viele Verbraucher

- Stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank richtig ein: 7 °C im oberen Fach reichen vollkommen aus. Wenn Sie die Temperatur um nur 1 °C niedriger stellen, steigt Ihr Stromverbrauch bereits um etwa sechs Prozent.

- Lassen Sie Speisen erst komplett abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.

- Räumen Sie Ihre Spülmaschine möglichst voll, um Wasser und Energie zu sparen. In eine Standard-Spülmaschine passen etwa 80 Teile.

- Garen Sie Gemüse, Eier und Kartoffeln mit lediglich 1-2 cm Wasser. Dabei bleiben auch die Vitamine erhalten.

- Backen mit Umluft spart etwa 15 Prozent Energie im Vergleich zu Ober- und Unterhitze.

- Stichwort Duschen: Stellen Sie außerdem die Temperatur am Durchlauferhitzer nicht zu hoch ein: Am besten so, dass der Wasserhahn auf "ganz heiß" die angenehmste Temperatur hat.

Eine vollständige Liste mit Tipps gibt es auf der Website der hessischen Verbraucherzentrale.