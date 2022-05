Mittelhessen-Wetter: 25 Grad und Gewitter

Am Sonntag soll es im Südwesten Deutschlands bis zu 30 Grad und wärmer werden. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

MITTELHESSEN - Bisher ist der Mai rund 2,7 Grad wärmer als das Klimamittel 1961 bis 1990. Diese Abweichung nach oben wird weiter zunehmen, denn es geht insgesamt sehr warm weiter, wie Wetterexperte Dominik Jung erklärt. Am Wochenende werden im Westen und Südwesten Deutschlands erneut bis zu 30 Grad erwartet. In Mittelhessen kann mit 25 Grad gerechnet werden. "Der Mai wird zum Hochsommermonat."

Nächste Woche ist dann eine Berg- und Talfahrt angesagt. Montag auf Dienstag bildet sich einmal quer über Deutschland eine Luftmassengrenze mit Schauern, Gewittern und Starkregen. Derzeit wird diese Schneise einmal von der Nordsee bis zum Erzgebirge berechnet und zwar von Montag auf Dienstag. Wo sie am Ende letztlich genau liegen wird, muss man abwarten. In diesem Bereich kann es Starkregen und Hagel geben, drum herum ist es warm bis schwülwarm.

An den aktuellen Temperaturabweichungen könne man erkennen, wie ungewöhnlich warm die ersten 12 Maitage sind. "Teilweise ist es aktuell wärmer als an so manch einem Sommertag im vergangenen Sommer 2021", so Jung. "Wir bekommen fast täglich Sommertage und hatten sogar schon einen Hitzetag." Da die erste Maihälfte noch nicht mal rum ist und noch einige Sommertage anstehen, wird dieser Mai deutlich wärmer und sommerlicher werden als der vergangene.

Der nächste Sommertag wird am Sonntag erwartet. Auch nächste Woche sind auch ein oder zwei heiße Tage möglich. "Am Rhein sind sogar Werte bis zu 33 Grad möglich. Das ist Rekordhitze für die aktuelle Jahreszeit." Und das, obwohl wir uns bis Sonntag eigentlich noch im Zeitraum der Eisheiligen befinden. "Von denen spüren wir derzeit absolut gar nichts." Mindestens eine Woche lang geht das hochsommerliche Wetter weiter. Dazwischen sind aber wie gesagt auch teils kräftige Gewitter dabei. Hagel und Starkregen können dabei ebenfalls auftreten.

Sind das Vorzeichen für einen heißen Sommer?

Nein. Aus einem Monat kann man nicht auf den nächsten Monat schließen und schon gar nicht auf die folgende Jahreszeit. Allerdings sind sich die beiden führenden Langfristwettermodelle vom europäischen Wetterdienst und vom US-Wetterdienst recht einig, dass es eher ein sehr trockener und warmer Sommer werden könnte.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: viel Sonne, im Süden noch etwas Regen, sonst trocken, 18 bis 26 Grad

Samstag: sonnig und trocken, 18 bis 27 Grad

Sonntag: viel Sonnenschein und trocken, 20 bis 30 Grad

Montag: ab dem Nachmittag in der Nacht auf Dienstag überquert Deutschland ein Gewittertief von West nach Osten, mittendrin immer wieder Sonne, 22 bis 31 Grad

Dienstag: schwülwarm und gewittrig, dazwischen Sonnenschein, 18 bis 29 Grad

Mittwoch: immer wieder Sonne und Wolken im Wechsel, dabei Hitzegewitter, 17 bis 29 Grad

Donnerstag: teilweise sehr warm bis heiß, einzelne Hitzegewitter, 21 bis 33 Grad

Freitag: Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern, sommerlich warm, 18 bis 28 Grad